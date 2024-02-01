新华社北京2月1日电（谢希瑶、于典）2月1日，商务部等9部门近日印发的关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知对外公布。通知提出，设置废旧家电家具暂时存放点。定期组织再生资源回收企业、家电家具销售企业上门回收废旧家电家具。

通知围绕完善回收网络、培育回收主体、创新回收模式、规范回收行为等四方面提出了具体工作任务。到2025年，在全国范围内建设一批废旧家电家具等再生资源回收体系典型城市，培育一批回收龙头企业，推广一批典型经验模式，形成一批政策法规标准，全国废旧家电家具回收量比2023年增长15%以上，废旧家电家具规范化回收水平明显提高。

商务部新闻发言人何亚东在当天商务部举行的例行新闻发布会上说，健全废旧家电家具等再生资源回收体系对于畅通更新消费循环具有重要作用。近年来，我国家电市场已从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。数据显示，2023年，我国主要品类家电保有量超过30亿台，每百户居民拥有空调、冰箱、电视均超百台，一些家电使用时间较长，更新换代需求和潜力很大。

通知提出，加强社区回收网点建设。扎实推进一刻钟便民生活圈建设，设置废旧家电家具暂时存放点。定期组织再生资源回收企业、家电家具销售企业上门回收废旧家电家具，并为回收车辆进出提供便利。鼓励有条件的居民社区利用闲置房屋设置家电家具等再生资源临时存放场所，方便居民装修、搬家。

通知还提出，支持回收企业做大做强。鼓励回收企业以连锁经营、协议合作等方式提高组织化程度，推动形成一批回收行业龙头企业，加强对较为分散的前端回收主体的引导。支持家电家具产业链上下游协同发展，积极推进供应链创新与应用示范建设。指导回收企业与家电家具品牌企业联动，设立废旧家电储运货场、家具回收中心仓，提升废旧家电家具回收规模化、集约化水平。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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