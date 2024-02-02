本报记者 曾金华

原标题：财政政策加力稳经济

2023年，我国加大财政宏观调控力度，实施积极的财政政策，促进经济回升向好。全年财政收入保持恢复性增长态势，财政支出持续加力，减税降费、专项债券等政策效能充分发挥。

收支运行平稳有序

统计显示，2023年全国一般公共预算收入突破21万亿元，增长6.4%。就地方看，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%和12%，全国31个省份财政收入全部实现正增长。财政部副部长王东伟表示，受益于经济回升向好，加上2022年实施大规模增值税留抵退税拉低基数等因素影响，2023年财政收入呈现恢复性增长。

同时，财政支出持续加力。2023年年初，财政赤字率按3%安排。为支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力建设，第四季度增发1万亿元国债，全部通过转移支付安排给地方。

数据显示，2023年全国一般公共预算支出27.46万亿元，增长5.4%。重点领域保障有力，社会保障和就业支出增长8.9%，教育支出增长4.5%，科技支出增长7.9%。

国家实验室体系加快形成，大科学装置加速布局建设，神舟十七号成功发射，C919大飞机实现商飞，人工智能、量子科技、生物制造等领域一大批创新成果相继涌现……这些成就背后，离不开政策支持和财力保障。

“近年来，国家财政把科技作为财政支出的重点领域优先予以保障。”王东伟介绍，2018年至2023年，财政科技支出从8327亿元增长到10567亿元，年均增长6.4%。与此同时，财政部门综合运用税收优惠、政府采购、资产管理、财政金融等政策工具，大力支持科技创新。

2023年，中央财政持续把保障国家粮食安全作为财政支农政策的重中之重，为全国粮食产量再创历史新高提供了有力有效支撑。财政部国库司司长李先忠介绍，一方面，围绕夯实粮食安全的根基优化政策供给，优化调整中央农业相关转移支付政策，切实发挥财政资金主渠道作用，不断完善价格、补贴、保险“三位一体”政策体系。另一方面，围绕粮食生产关键节点强化资金支持。

宏观调控作用明显

财政政策是宏观调控的重要手段，其中，减税降费、专项债券等工具发挥突出作用。

2023年，减税降费政策继续优化完善。财政部预算司司长王建凡说，“我们统筹助企纾困需要和财政的承受能力，进一步突出前瞻性、连续性、精准性，对到期的税费优惠政策该延续的延续，该优化的优化。同时，聚焦特定领域、关键环节，精准实施一批新的税费优惠政策，实打实支持企业纾困发展，推动国民经济持续恢复、总体回升向好”。

具体而言，一方面，分批次延续优化70余项到期的税费优惠政策。年初及早明确延续和优化部分到期税费优惠政策，下半年又根据经济形势的变化，再延续、优化、完善一批到期的税费优惠政策，大部分政策直接延续到2027年底，这些政策从提高供给质量和扩大有效需求双向发力，重点支持小微企业和个体工商户，支持做强做优实体经济，支持高水平科技自立自强，支持促增收扩消费保民生，支持稳外贸稳外资和资本市场健康发展。

另一方面，聚焦特定领域、关键环节，精准实施新的税费优惠政策。例如，实施先进制造业增值税加计抵减政策，支持制造业高质量发展；提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例，增强科技创新能力。此外，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准，进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的负担；对保障性住房项目建设交易给予税费优惠，支持保障和改善民生。

统计显示，2023年全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元。从行业来看，制造业以及与之相关的批发零售业新增减税降费及退税缓费近9500亿元，占总规模的42.6%，是享受税费优惠比例最高的行业。从企业规模看，中小微企业新增减税降费及退税缓费规模约1.43万亿元，占比64%，受益最明显。

同时，专项债政策效能进一步发挥。2023年安排地方政府专项债券规模3.8万亿元，优先支持成熟度比较高的项目和在建项目，聚焦重点，专项债投资领域扩大到11个，专项债用作项目资本金范围也扩展至15个方面。

此外，防范风险底线进一步筑牢。一方面，对于地方政府债务，推动制定了一揽子化债方案，抓实抓紧地方政府隐性债务的风险化解工作，化解存量、遏制增量。另一方面，加大对地方转移支付力度，2023年转移支付规模达10.29万亿元。

不断强化政策供给

我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。中央经济工作会议提出，要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效。

适度加力，主要体现在4个方面：保持适当的支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好政府投资的带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高政策的精准性、针对性、有效性。

提质增效，则要求在落实过紧日子要求、优化财政支出结构、强化绩效管理、严肃财经纪律、增强财政可持续性、强化政策协同6个方面下功夫，大力推进财政管理的科学化、标准化、规范化、法治化，要把钱用在刀刃上、关键处，同样的钱花出更大成效，实现更高效益。

在实施积极的财政政策过程中，将继续落实好结构性减税降费政策，保持政策的连续性和稳定性，增强政策的精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

同时，进一步发挥专项债券拉动有效投资作用。据悉，2023年12月，财政部依法履行审批程序后，已向各地提前下达了部分2024年的新增地方政府债务限额，支持重大项目建设，推动形成实物工作量，充分发挥地方政府债券对经济的拉动作用。

王东伟表示，下一步，财政部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、统筹扩大内需和供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和推进乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，加大财政宏观调控力度，实施好积极的财政政策，巩固和增强经济回升向好态势。

(责编：方经纶、陈键)

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