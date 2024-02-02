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各项税费优惠超七成惠及民营经济

2024年02月02日10:08 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：各项税费优惠超七成惠及民营经济

　　本报北京2月1日电 （记者汪文正）国家税务总局日前发布的数据显示，2023年，全国新增减税降费及退税缓费达22289.9亿元。分经济类型看，民营经济纳税人受益明显，全年新增减税降费及退税缓费16864.6亿元，占比75.7%。

　　分行业看，制造业及与之相关的批发零售业占比最高，新增减税降费及退税缓费9495.3亿元，占比42.6%；分企业规模看，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费14264.2亿元，占比64%；分政策看，小规模纳税人减免增值税政策新增减税降费6509.8亿元，小微企业减征所得税政策新增减税1788.8亿元，支持科技创新的先进制造业、工业母机、集成电路企业增值税加计抵减政策新增减税1208.5亿元，提高个税专项附加扣除标准政策新增减税391.8亿元。

　　在政策措施协同发力下，市场活力稳步提升，产业结构不断优化，助力加快全国统一大市场建设。税收数据显示：2023年，新办涉税经营主体即首次到税务部门办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体达1687.6万户，同比增长28.3%，其中以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的新办涉税经营主体449.4万户，占全部新办户的26.6%；新办涉税经营主体中开展跨省贸易的有460.8万户，同比增长32%。

(责编：方经纶、陈键)
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