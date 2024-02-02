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2024年中新经济合作论坛在新加坡举办

2024年02月02日17:18 | 来源：新华网
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新华社新加坡2月2日电（记者刘春涛）2024年中新经济合作论坛2月1日在新加坡举行。论坛由中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）和新加坡工商联合总会共同主办，旨在为中新两国企业加强交流合作提供积极支持，推动两国经贸合作再上新水平。

中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团出席此次活动。新加坡贸易与工业部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲、新加坡工商联合总会主席林明彦等出席活动。

任鸿斌表示，近年来中新经贸合作不断加强，展现出强大活力和韧性。中国连续10年是新加坡最大贸易伙伴国，新加坡连续10年保持中国最大新增投资来源国。两国企业携手开拓“一带一路”市场，在基础设施、金融科技、法律服务、第三方市场合作等领域取得丰硕成果。第二届中国国际供应链促进博览会将于今年11月26日至30日举办。诚挚邀请新加坡有关机构和企业积极参与，共同打造一届更加精彩的全球经贸盛会。

刘燕玲表示，新中两国去年底签署自由贸易协定进一步升级议定书，这有助于制定更多商业友好条规，为新中企业带来更多贸易投资机遇，加强两国间经济联通。

活动期间，中国贸促会与新加坡工商联合总会续签合作备忘录。中展集团与新加坡金鹰集团、力拓集团签署第二届链博会参展意向书等。

据介绍，中国企业家代表团包括中国贸促会相关部门、多个地方和行业贸促会以及60余家中国企业代表。新方有约120家企业代表出席论坛。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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