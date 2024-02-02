春运首周全国铁路发送旅客8155万人次
2024年02月02日18:25 | 来源：新华网
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新华社北京2月2日电（樊曦、唐嘉雨）2日，2024年春运度过首周。来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，自1月26日春运开启至2月1日，全国铁路春运首周累计发送旅客8155万人次，日均1165万人次。
2024年春运于1月26日正式启动，3月5日结束，为期40天。全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，同比2023年春运增长37.9%。
为确保旅客平安有序出行，中国铁路武汉局集团公司汉口站将二楼候车室综合服务区提档升级，聚合中转旅客换乘中心、“老、幼、病、残、孕”重点旅客候车区、儿童游乐场、母婴哺乳室等四个独立区域，进一步提升旅客出行体验；中国铁路成都局集团公司与南方电网贵阳供电局密切协作，对管内贵阳站、贵阳北站等车站及沪昆高铁等铁路沿线供电线路开展春运保电巡查，确保出行用电安全无忧；中国铁路郑州局集团公司组织工务系统清扫道岔关键部位积雪、涂抹防冻液，保障列车在低温雨雪天气下安全运行。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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