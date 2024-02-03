杜雨萌

原标题：国资委部署2024年投资工作 布局一批独角兽企业

2月2日，《证券日报》记者从国务院国资委获悉，近期，国务院国资委部署2024年投资工作时提到，要坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新和独角兽企业。

数据显示，2023年，中央企业全年完成总投资6.2万亿元，同比增长6.9%。其中，固定资产投资（含房地产）完成5.1万亿元，同比增长11.4%，高于全社会固定资产投资增速8.4个百分点；境外投资同比大幅增长15.5%。

从重点行业投资来看，2023年，石油石化、电力电网、冶金有色、通信企业等领域完成投资合计3.3万亿元，同比增长9.3%，占全部投资比重的53.2%。其中，电网电力企业聚焦能源安全保供和绿色低碳转型，加快新能源大基地等重点项目建设，完成投资1.8万亿元，同比增长16%。另外，中央企业全年战略性新兴产业投资完成2.2万亿元，同比增长32.1%，占全部投资比重的35.2%。

国务院国资委提出，2024年，国资央企要推动投资规模和效益平稳提升。加快推进新型工业化，聚焦产业链强基补短、基础设施建设、能源资源保障，积极布局实施一批强牵引、利长远的重大项目，提升有效投资的科学性和经济性。

在加快布局培育新质生产力方面，国务院国资委明确，要大力推进央企产业焕新行动和未来产业启航行动，围绕新产业新模式新动能，坚持长期主义、加大布局力度。聚焦产业引领，加快推进传统产业改造升级，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，积极部署安排设备更新和技术改造类投资。推动数智技术与实体经济深度融合，适度超前推进5G、数据中心、算力中心等基础设施建设。

国务院国资委强调，后续，要稳妥处理好“促”和“稳”的关系，持续抓好投资风险防范，严格执行中央企业投资项目负面清单制度。不得脱离主责主业，严控非主业投资规模和方向。不得脱实向虚，加强对房地产、金融等重点领域监管。不得盲目铺摊子上项目，严禁并购高资产溢价、高负债企业，不得开展超越财务承受能力的投资行为。

下一步，国务院国资委将组织企业科学编制年度投资计划，逐户确定投资规模，加强投资情况月度监测分析，帮助企业协调解决重点项目面临的各方面困难问题，推动投资进度按照时间节点有序推进，形成更多实物工作量，以真金白银的投资增长拉动带动经济增长，推动一季度实现“开门红”。

(责编：罗知之、杨迪)

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