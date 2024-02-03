孟 珂

原标题：1月份中国物流业景气指数为52.7% 年初物流运行趋稳

2月2日，中国物流与采购联合会发布的2024年1月份中国物流业景气指数为52.7%，较去年12月份回落0.8个百分点；中国仓储指数为51.2%，较去年12月份回落0.4个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，受季节性因素和部分地区不利天气影响，1月份物流业景气指数有所回调但基本稳定，主要指标中业务总量指数、新订单指数、资金周转率指数、固定资产投资完成额指数、从业人员指数、业务活动预期指数均处于扩张区间，总体反映出年初物流运行趋稳。

业务总量指数和新订单指数处于扩张区间。1月份，业务总量指数为52.7%，较去年12月份回落0.8个百分点。1月份，新订单指数为51.9%，较去年12月份回落0.9个百分点。

中国物流信息中心分析师胡焓对《证券日报》记者表示，分地区来看，中部地区业务总量指数为51.9%，环比大幅下降3个百分点，主要是月初以来中部地区出现大范围强降雪过程，对物流在途运输、货物中转和订单完成造成影响，部分地区物流业务时效延长抑制物流需求；西部地区业务总量指数环比下降0.1个百分点，东部地区业务总量指数为53.1%，环比回升0.8个百分点。

数据显示，1月份，主营业务成本指数为52.1%，部分劳动密集型行业主营业务成本指数达到60%以上。同期物流服务价格指数仅为49.4%，连续13个月在50%以下徘徊，其中道路运输物流服务价格指数仅为48.9%，水上航运物流服务价格指数回落至42.5%。

“受此影响，企业微观盈利有所回调，1月份企业主营业务利润指数环比回落0.6个百分点。企业资金周转也有所放缓，1月份资金周转率指数环比回落1.1个百分点。”胡焓说。

值得关注的是，1月份，业务活动预期指数为51.5%，反映出物流行业继续保持稳定预期。

胡焓说，1月份，业务总量指数回落，新订单指数连续两个月下降，从业人员指数自上年11月份起连续回调，部分企业反馈从1月下旬开始陆续调岗调休放假，人力资源偏紧情况不如前期明显，反映物流从业供需总体较为宽松。物流活动放缓，有不利天气和春节因素影响。2月份，由于春节假期处于中旬，企业最长假期覆盖整月，工作日明显减少，物流活跃度大概率回落。

在胡焓看来，为确保一季度实现良好开局，建议节后复工复产要在2月下旬加快启动，做好能源原材料物资、民生物资和春耕物资物流运输，3月份全力加码加快重大项目开工，在扩大物流需求、稳定岗位供给、提升发展预期、改善微观盈利方面持续发力。同时要重点关注春运返程高速干线客货流量叠加和部分地区低温雨雪冰冻等恶劣天气影响，做好保通保畅预案和物流供给能力储备。

(责编：罗知之、杨迪)

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