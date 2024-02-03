原标题：“新质生产力”成热词 多地谋划破题之法

本报记者 韩 昱 见习记者 寇佳丽

当下，“新质生产力”已成为一个热词。在最近一段时间各地陆续发布的政府工作报告中，不少地方正根据当地现有优势谋划新质生产力的破题之法。

发展新质生产力的重点是什么？资本市场如何更好支持新质生产力发展？针对上述问题，《证券日报》记者采访了多位专业人士。

主攻智能制造

抢占产业制高点

在新旧动能转换的发展周期中，及时找到发展新质生产力的破题之法十分关键。

华南理工大学工商管理学院二级教授、博导张振刚公开表示，发展新质生产力的着力点恰恰在于“新”“质”“力”三者的关联。“新”体现在新的技术、新的模式、新的动力，“质”体现在高质量、高水平、高品质，“力”体现在改革、开放、创新三大动力上。

事实上，多个省份已开始部署工作，谋划新质生产力的破题之法。比如，在2024年重庆市政府工作报告中，今年重点抓好的工作就包括“坚持以科技创新推动产业创新，加快构建现代化产业体系。坚持把制造业高质量发展放到更加突出的位置，持之以恒抓龙头带生态，促进产业集聚、技术创新、融合发展，大力培育新质生产力”。

广东省政府工作报告提出，“坚持实体经济为本、制造业当家，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，加快形成新质生产力”。

“新质生产力的思维模式和概念框架为各地寻找经济新增长点、实现高质量发展提供了思路。”中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣对《证券日报》记者表示。

何代欣认为，新质生产力有两方面内容特别值得关注，一方面是在关键领域取得重大科技突破，另一方面是通过多产业融合发展形成新的经济增长点。

“新质生产力的‘左手’是创新，‘右手’是现代化产业体系的构建。”北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示，加快发展新质生产力的关键在于，有效引导人力、物力等社会资源向前沿技术和新兴产业聚集，加强对颠覆性技术领域人才的选拔和培养，举全社会力量攻克智能制造领域的技术难点，推动数字技术与实体经济深度融合，抢占全球先进制造业制高点。

提高直接融资比重

精准支持科创企业

发展新质生产力离不开资本市场的支持。

2023年10月份召开的中央金融工作会议提到，“活跃资本市场，更好支持扩大内需，促进稳外贸稳外资，加强对新科技、新赛道、新市场的金融支持，加快培育新动能新优势”。

田惠敏认为，“新兴产业”“未来产业”等都与新质生产力紧密相关，是培育新动能新优势的切入点，离不开资本的充分支持。

他进一步分析称，资本市场通过发挥价值发现的功能，引导社会资本快速流向最具发展潜力的新质生产力领域，从而提高资金使用效率，加快新质生产力的发展速度。今后，需要进一步完善资本市场制度建设，加强多层次资本市场之间的联动，提高资本市场活跃度，推动“科技—产业—金融”良性循环，为科创企业的发展和产业结构的升级提供助力。

此外，不少市场研究人士认为，在通过积极培育具有高科技含量的战略性新兴产业来加快形成新质生产力的过程中，由于战略性新兴产业相关企业具有轻资产、高研发、盈利和现金流不稳定的特点，因而其在发展过程中面临明显的信贷约束。

对此，何代欣认为，培育新质生产力需要转变融资结构，提高直接融资比重，加大资本对研发创新阶段的直接投入，确保资金高效精准地投向新技术、新领域、新赛道、新产业、新动能，构建金融有效支持实体经济的体制机制。

“可以通过股票、债券、风险投资等多种方式拓宽相关产业的融资渠道，为新技术和新行业的持续发展提供有力支持，促进新质生产力的形成。”田惠敏表示，还可以通过为企业提供并购重组的平台，协助企业整合资源、拓展市场，进一步提升其核心竞争力。

(责编：罗知之、杨迪)

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