原标题：我国湿地面积达五千六百三十五万公顷

本报北京2月2日电（记者姚亚奇）2月2日是第28个世界湿地日，今年世界湿地日的主题为“湿地与人类福祉”。记者从国家林草局获悉，我国将继续全面加强湿地保护修复，实施湿地保护修复项目和互花米草防治专项行动计划，组织申报一批国际重要湿地和国际湿地城市，推进国家湿地公园监测监管体系建设。

近年来，我国下大力气强化湿地保护，建成湿地类型自然保护地2200多个，全国湿地面积基本保持稳定，达5635万公顷。其中，国际重要湿地82处、国家重要湿地58处、国家湿地公园903处、国际湿地城市13个，还规划将1100万公顷湿地纳入国家公园体系，实行最严格的保护管理。湿地生态旅游、湿地自然教育等蓬勃兴起，良好湿地生态环境日益成为人民生活质量的增长点。

2022年6月湿地保护法实施以来，我国持续推进湿地保护法治监管体系建设，完善配套政策制度，发布8项湿地保护修复制度，国家重要湿地管理、湿地恢复费缴纳和使用管理等政策取得积极进展，指导8个省份完成制修订省级湿地保护法规，我国湿地保护制度体系初步建立，为湿地的健康管理和生态平衡奠定了法律基础。

(责编：罗知之、杨迪)

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