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广西以设施农业为牵引 推动重要农产品稳产增产

杨陈 吴欣芸
2024年02月03日09:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西以设施农业为牵引 推动重要农产品稳产增产

“今年我们将以设施农业为牵引推动重要农产品稳产增产，顺应市场形势变化，调整优化产能、推动转型升级，确保全年设施农业产值超2800亿元。”广西农业农村厅党组书记、厅长黄智宇2日表示。

当天，2024年广西全区农业农村局长和乡村振兴局长电视电话会议在南宁举行，黄智宇在会上作上述表示。

据悉，2023年，广西粮食播种面积4252万亩、总产量1395万吨，连续四年实现“双增长”；糖料蔗稳定在1100万亩以上，蔗糖产量占全国近六成；蔬菜、蚕茧、园林水果等产量继续保持全国第一或前列。中药材、茶等特色产业稳中有升。全区第一产业增加值4468.18亿元、同比(下同)增长4.7%，排全国第8。

黄智宇介绍，2023年广西农业农村系统聚焦重点难点发力，一批关键领域环节实现重大突破。设施农业成为发展新引擎，通过抢抓国家大力发展设施农业机遇，及时出台实施方案，推动设施农业产值达2500亿元以上，占农业总产值比重超三分之一。

与此同时，广西农业开放合作得到拓展升级，通过创新开展产业链招商，2023年全年到位资金551.4亿元；组团赴东盟国家交流合作，促成投资额超120亿元；推进粤港澳大湾区“菜篮子”基地建设，46个优质农产品通过“圳品”认证，推动全区农产品进出口总额达719亿元，增长19.4%。

今年，广西将实施现代设施农业提升行动、农业生产基础建设提升行动，做好重点项目储备，抓紧补齐短板，确保全年设施农业产值超2800亿元。

具体而言，广西将因地制宜发展楼房养猪、叠层高效养禽生态模式，扩大基础母牛存栏、发展肉羊规模圈养，力争猪牛羊禽肉产量增长3%以上；抓住液态奶标准修订的有利时机，加快从巴基斯坦、乌拉圭引进优质奶水牛种质资源，支持建设一批水牛乳鲜奶吧，生牛奶产量增速达4.2%。

广西是全国的“菜篮子”“果盘子”。黄智宇表示，今年广西将打造一批冬春设施蔬菜、高山反季节设施蔬菜、城市郊区设施蔬菜及供粤港澳大湾区设施蔬菜产区，推动全区蔬菜产量增长5%以上，全力提升“南菜北运”“西菜东运”保障能力；进一步调优生产布局，切实抓好柑橘黄龙病防控，扩大“南果北销”及出口，确保园林水果产量增长10%；发展现代渔业打造“蓝色粮仓”，力争水产品产量增长3%。(完)

(责编：罗知之、杨迪)
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