原标题：大闸蟹变身富民蟹 兴业银行“金融特派员”助力做好“蟹文章”

农事不等闲！新春未到，阳澄湖湖面上蟹农渔船点点。“每年都是这样，春节后开始新一年的投放，到秋天又是新一年的收成！”阳澄湖大闸蟹养殖户老李说。

在“退养还湖”标准化池塘养殖的政策下，蟹农在年初需要储备大量资金用于水面租赁、蟹苗饲料购买以及设备采购等，但蟹农普遍存在缺乏合适抵押物导致“融资难”。“先期投入一旦缺少，将影响全年的收入。近两年大闸蟹市场供不应求，我们一直想扩大养殖规模，可资金周转是个大问题。”老李有点忧心忡忡。

此时，兴业银行金融特派员正在开展深入调研，走规模企业、访小型农户、看养殖现场、听专家意见，从产品设计、服务模式、担保方式、专业团队、风险把控等方面入手，创新为苏州地区蟹企、蟹农打造了专属的贷款产品。

“兴业银行的好产品帮我们解决了燃眉之急，阳澄湖大闸蟹市场红火，我们才能有好收成！”老李高兴地说。

为了让更多蟹农蟹企享受到优质的普惠金融服务，兴业银行苏州分行还与苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会签署了全面战略合作协议，围绕大闸蟹产业上下游需求，以“科技+产业+金融”赋能产业良性发展。

2023年8月，兴业银行建立金融特派员工作制度，让金融特派员去政府做金融顾问、给企业做财务顾问，搭建起金融机构与政府、企业、乡村以及群众之间的桥梁，致力于打通金融助力经济高质量发展的“最后一公里”。

如今，兴业银行金融特派员的“铁脚板”跑遍了阳澄湖大闸蟹行业协会各会员单位。“我们既要满足客户的金融需求，还要解决客户的‘非金融’需求，发挥银行连接百业的能力，通过我们勤跑、勤说、勤宣传，让兴业银行金融服务走进大闸蟹产业链每个环节。”兴业银行乡村振兴部相关负责人说。

今年1月初，兴业银行苏州分行金融特派员张家炜多次前往苏州市阳澄湖现代农业产业园特种水产养殖有限公司调研企业融资需求及水产养殖等情况，为企业提供5000万元授信支持，做好企业发展的金融后盾。“在兴业银行资金支持下，我们可以引进先进的养殖技术和设备，进一步提升养殖水平和效率，让大闸蟹量更大质更好，效益也更好。”该公司相关负责人表示。

在服务大闸蟹产业过程中，兴业银行在与苏州市相城区阳澄湖镇圣堂村党支部党建共建、与苏州阳澄湖大闸蟹行业协会全面战略合作的基础上，探索建立“党建+金融”和“银行+协会”服务机制，让金融特派员更好发挥“参谋智囊”“桥梁纽带”作用，服务好大闸蟹高质量发展。同时延伸服务领域，为村级发展和镇村辖区企业提供有效金融支持，获得属地政府的点赞与支持。

截至2024年1月末，兴业银行在苏州地区已为蟹企、蟹农、经销商户400余户提供金融服务，发放大闸蟹产业相关贷款1.6亿元，为大闸蟹市场内120户商户提供收单服务，以高质量普惠金融服务推动大闸蟹成为富民大产业。

(责编：曹淼、李源)

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