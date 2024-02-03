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国内首座公铁同层跨海大桥通车

王浩明
2024年02月03日21:13 | 来源：新华网
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　　新华社广州2月3日电（记者王浩明）国内首座公铁同层跨海大桥珠海市金海公路大桥一期工程3日正式通车。

　　据了解，金海公路大桥工程北起港珠澳大桥连接线洪湾互通枢纽，终于珠海机场高速公路机场西互通，路线全长26.3公里，项目分两期实施。目前建成的一期工程长17.136公里，为双向六车道，设计速度100公里/小时，其中金海大桥跨海段长10.33公里，为国内首座公铁同层跨海大桥。　

　　当日，珠机城际铁路二期同步通车。珠机城际铁路是广珠城际铁路的延长线，东起广珠城轨珠海站，向西途经横琴粤澳深度合作区、珠江口磨刀门水道，终于珠海机场，全程39.24公里，全线设10个客运车站，设计速度为100公里/小时，分两期建设和通车。

　　珠海市交通运输局相关负责人介绍，金海大桥的通车，将大大缩短珠海主城区、合作区到西部城区及珠海金湾机场的交通时间。随着金海大桥一期、珠机城际二期等项目建成，横琴粤澳深度合作区融入了国家高速公路和铁路网络，实现了与珠海机场的快速连通，对外出行更加便捷，不仅促进了与珠海机场、珠海港以及粤西地区功能协调和产业联动，还拓展了产业发展空间。

(责编：袁勃、岳弘彬)
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