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2023年我国对外投资合作平稳发展

2024年02月04日13:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月4日电（记者魏弘毅）商务部4日发布统计数据显示，2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，同比增长5.7%（折合1478.5亿美元，同比增长0.9%），我国对外投资合作平稳发展。

　　相关数据显示，2023年我国对外非金融类直接投资9169.9亿元人民币，同比增长16.7%（折合1301.3亿美元，同比增长11.4%）。我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，同比增长28.4%（折合318亿美元，同比增长22.6%）。全年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，同比增长8.8%（折合1609.1亿美元，同比增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，同比增长9.5%（折合2645.1亿美元，同比增长4.5%）。我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，同比增长9.8%（折合1320.5亿美元，同比增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，同比增长10.7%（折合2271.6亿美元，同比增长5.7%）。

(责编：赵光霞、卫嘉)
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