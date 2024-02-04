2023年我国对外投资合作平稳发展
2024年02月04日13:58 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月4日电（记者魏弘毅）商务部4日发布统计数据显示，2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，同比增长5.7%（折合1478.5亿美元，同比增长0.9%），我国对外投资合作平稳发展。
相关数据显示，2023年我国对外非金融类直接投资9169.9亿元人民币，同比增长16.7%（折合1301.3亿美元，同比增长11.4%）。我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，同比增长28.4%（折合318亿美元，同比增长22.6%）。全年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，同比增长8.8%（折合1609.1亿美元，同比增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，同比增长9.5%（折合2645.1亿美元，同比增长4.5%）。我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，同比增长9.8%（折合1320.5亿美元，同比增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，同比增长10.7%（折合2271.6亿美元，同比增长5.7%）。
(责编：赵光霞、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 保障能源资源安全 我国加快推进矿产勘探开发与绿色矿山建设
- 人民网北京2月4日电 （记者杜燕飞）记者日前从中国矿业联合会举行的矿业开发座谈会上获悉，截至目前，我国已建成国家级绿色矿山1000多家、省级绿色矿山3000多家，绿色发展已成为矿产资源勘查中建设美丽中国行动的共识。 自然资源部副部长许大纯在会上表示，矿业作为传统产业和支柱产业，为我国现代化建设提供了有力的物质支撑，为国家经济发展和国防建设作出了巨大贡献。…
- 评论
- 关注