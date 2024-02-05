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新华社经济随笔｜经济的韧性在时间里

凌军辉
2024年02月05日09:15 | 来源：新华网
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原标题：新华社经济随笔｜经济的韧性在时间里

在科学家眼中，时间可能是人类对物质运动的主观感受。但对个体来说，时间是最公平的等价物，是创造价值的大前提。

一年之计在于春。还没仔细盘点去年收获，很多先行者已经再次出发。制定计划、集中开工、抢拼开局……开年第一个月，记者采访多地“新年第一会”，走访工地、港口、铁路，处处忙碌景象，虽是数九寒冬，但发展热力涌动。“人勤春早”“早起的鸟儿有虫吃”……基层的发展紧迫感、使命感溢于言表。

抢时间并不是政府“独角戏”，而是政企“协奏曲”。一开年，山东、浙江、江苏、广东等多地政企组团出海，赴欧美、日韩等地招商，收获不少新订单、合作一批新项目。一位知名民企负责人说：“当前经济形势复杂，企业发展犹如逆风骑车，政府雷厉风行抓开局，和企业同向同行，给我们增添了信心。”

商机瞬息万变，时间关乎生存。以中国新能源车为例，2023年产销量同比增长均超过35%，相关企业新注册量超30万家，同时注吊销量达5万余家，更新速度令人咋舌，一些造车新势力刚冒头就被“拍倒在沙滩”。

发展产生的很多问题，只有在发展中才能解决。以经济学上的“自行车理论”为例，自行车只要保持一定速度，就能担负数倍于自身的重量，一旦停止就会倒下。

竞争要靠长板，时间累积优势。记者曾实地走访数十家专精特新“小巨人”，这些企业大都长期瞄准一个山头冲锋，最终打磨出“独门绝技”，在细分市场赢得话语权。比如，一家新材料企业历经20多年持续研发，攻克混凝土收缩开裂这一世界性难题，新产品应用于港珠澳大桥等重点工程；一家外贸企业从代工到自研，再到原创，30年逆袭为全球电动工具及户外动力设备龙头……

运动学家说，短跑靠爆发力，长跑主拼耐力，很多时候需要两者兼备。拼经济也是如此。抢风口拼速度，练内功比耐力，渡难关靠团结，塑造长期优势比拼科技、人才……企业如此，政府亦然。

只论速度不讲科学，不仅容易突破安全底线，培育新产业也难免陷入“潮起一哄而上、潮落一哄而散”的负向循环；只论科学不讲速度，则可能错失良机，被市场逆淘汰。

滴水穿石，不是因其力量，而是因其坚韧不拔、锲而不舍。面对困难挑战，我们既要做时间的对手，争分夺秒先发制人；也要做时间的朋友，保持耐力久久为功。这既是时间的辩证法，也是实践的辩证法。

(责编：申佳平、杨迪)
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