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春节假期全国口岸日均通关人数将达180万

本报记者 彭景晖
2024年02月05日09:18 | 来源：光明日报
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原标题：春节假期全国口岸日均通关人数将达180万

　　 据国家移民管理局预测，今年春节假期全国口岸将迎来新一轮出入境客流高峰，日均通关人数将达180万人次，较去年春节增长约3.3倍，与2019年春节出入境流量相当。

　　 大型国际机场口岸预计客流高峰主要集中在2月8日至11日（腊月二十九至正月初二），以及2月16日至17日（正月初七至初八），上海浦东、广州白云、北京首都、杭州萧山、成都天府机场日均通关人数预计分别达到8.3万、3.9万、3.6万、1.6万、1.6万人次。毗邻港澳陆路口岸预计客流高峰主要集中在2月11日至15日（正月初二至初六），珠海拱北、青茂、港珠澳大桥、横琴口岸日均通关人数预计将达到30.5万、9.9万、7.8万、6.5万人次，深圳罗湖、福田、广深港高铁西九龙站、深圳湾口岸预计将达到19.8万、15.7万、10.4万、10万人次。国产大型邮轮“爱达·魔都号”将于2月14日自上海吴淞口国际邮轮港入出境，届时入出境旅客将达8000人。

　　 日前，国家移民管理局就全力做好春节假期口岸高效顺畅通关工作作出专门部署，要求全国边检机关加强出入境流量和口岸运行情况监测、及时发布本口岸出入境客流情况，为广大群众出行提供参考；加强勤务组织，配置充足警力，确保中国公民出入境通关排队不超过30分钟；密切与口岸联检单位和地方相关部门协同联动，对客流高峰期人员疏导、延时通关和交通保障等作出稳妥具体的安排，共同保障口岸通关安全高效顺畅。

(责编：申佳平、杨迪)
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