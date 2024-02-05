訾谦

原标题：铁路春运已累计发送旅客1.07亿人次

从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月4日，铁路春运进入第10天，客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1280万人次，加开旅客列车1306列。截至2月3日，全国铁路春运累计发送旅客1.07亿人次，日均1183.4万人次，运输安全平稳。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团采取有力有效措施，积极应对低温雨雪冰冻天气，确保铁路大动脉安全畅通。同时，各地铁路部门密切关注春运旅客出行需求，在确保安全的前提下，在天气好转的地区和线路加大运力投放，精心做好站车旅客服务，最大限度满足旅客出行需求。

铁路部门提醒广大旅客及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行，列车具体开行信息可在铁路12306网站、客户端查询。春运期间铁路客流大，为确保列车运行安全，铁路车辆均有一定载客容量限制，安全、高速平稳运行的高铁列车对载客容量的限制要求更为严格，若大量购买短途车票的旅客到站后不下车，会造成车厢人数超员，严重影响正常运输秩序，危及列车运行安全，铁路工作人员也将对“买短乘长”旅客进行劝导下车。为此，铁路部门提醒广大旅客严格按照车票到发站乘车，共同维护良好乘车秩序。

(责编：申佳平、杨迪)

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