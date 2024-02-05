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新疆出台科技“银龄人才”计划

朱彤
2024年02月05日09:22 | 来源：科技日报
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原标题：新疆出台　　科技“银龄人才”计划

　　记者2月2日从新疆维吾尔自治区科学技术厅获悉，新疆维吾尔自治区出台《自治区科技“银龄人才”计划实施方案》（以下简称科技“银龄人才”计划），每年面向全国遴选100名退休科技专家。这些专家将与企业及科研院所展开合作，解决技术难题，进一步提升新疆科技创新能力。

　　科技“银龄人才”计划提出，用人单位需与遴选专家签订不少于1年的聘用合同。原则上疆外引进人才每年在疆工作时间累计不少于120天，疆内遴选人才每年在疆工作时间不少于180天。引进的研究型专家、技术型专家每人每年可以分别获得最高30万元、20万元生活补贴。

　　下一步，新疆维吾尔自治区科学技术厅将继续积极探索开发退休科技工作者资源的新模式，努力为他们打造能够发光发热的平台。

(责编：申佳平、杨迪)
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