原标题：做好普惠金融大文章 信银理财践行金融为民责任担当

普惠金融关系国民经济发展、关系社会大众共享美好生活，中央金融工作会议将普惠金融纳入五篇大文章，充分展现了普惠金融的重要性。大力发展普惠金融，让所有市场主体和广大人民群众都能获得金融服务的阳光雨露，增强发展能力，是全面建成小康社会、建设中国特色社会主义、实现“两个一百年”目标的应有之义。

银行理财是金融资源流动的重要通路，理财产品更是参与普惠金融的重要一环。信银理财牢牢把握金融工作的政治性和人民性，始终将发展普惠金融作为扩大金融服务实体经济的覆盖面和提升金融服务效率的一个重要途径，为有金融服务需求的社会各阶层群体，尤其是长尾客群，提供适当、有效的金融服务，使金融资源更广泛、更深入、更公平地惠及广大人民群众，从而推动经济社会和谐发展。

强化战略引领 提升普惠理财服务广度、力度

信银理财将发展普惠金融作为公司重大战略之一，围绕提升金融服务覆盖率、可得性和满意度的普惠金融目标，信银理财从两方面着手，一是聚焦普惠金融重点服务对象的金融需求，丰富普惠金融产品体系，降低投资门槛，创造稳定的投资回报；二是加快“普惠+数字”谋篇布局，探索建立数字普惠金融新模式，提升普惠理财服务的广度和力度。

在投资服务方面，坚持普惠理财产品稳健低波、绝对收益的市场定位，坚持稳字当头，稳产品质量、稳客户体验。首先是投资稳健，外部形势越复杂，越要坚持稳健的投资方向；其次是风格稳定，产品定位明确、辨识度清晰，使投资者可以快速认知；再次是收益稳当，既要避免业绩大起大落，力争收益曲线平滑向上，又要追求同业排名恰当适中；最后是消保稳妥，始终站在投资者角度思考问题，妥当做好消保工作，不留风险隐患。

在系统建设方面，加快“普惠+数字”谋篇布局，探索建立数字普惠金融新模式。信银理财打造“数智理财”技术赋能体系，以多源数据为基础、多元场景为链条、多维模型算法为依托、底层系统为支撑，丰富金融服务供给，实现以客户为中心、线上线下相结合、全方位立体化的服务生态，以一站式综合化服务，提升客户体验与满意度。

打造特色产品 强化普惠理财服务深度、高度

信银理财致力于打造慈善理财、属地化理财等特色产品，强化普惠理财服务的深度和高度。

一方面，行业首发“温暖童行”慈善理财，引导社会财富向善。信银理财将理财业务发展与国家战略捆绑，创新慈善金融模式，发行兼具财富管理及公益捐赠双重属性的慈善理财产品，目前累计发行8支慈善理财产品、募集资金超64亿元，汇集投资者善款预计超600万元，深受投资者认同。产品捐赠款项专项用于儿童医疗、教育、健康等下一代健康成长领域，服务人口战略发展，引领行业示范效应。

另一方面，聚焦浙江高质量发展建设共同富裕示范区发行属地化理财产品。信银理财引入浙江区域城农商行代销合作，将“共富共创”理财产品销售延伸至浙江省山区26县；同时，积极探索协同推动、资源整合和轻资本转型的全新模式，更好地发挥区域优势，系统化挖掘和经营区域优质企业，实现资产、负债与产品风险的匹配，畅通理财服务区域经济建设的有效路径。截至2023年12月末，“共富共创”理财产品已发行九期，累计销售达百亿元，零售客户仅需1元起即可购买，实现把理财产品送到山区寻常百姓家。

完善服务体系 夯实普惠理财服务密度、速度

信银理财致力于优化渠道服务能力和客户精准经营能力，夯实普惠理财服务的密度和速度。

在渠道服务方面，以总对总对接“开门”，以深入分支行一线营销服务“开路”。在客户经营方面，在定期陪伴、按需交互的基础上，探索以企业微信为阵地的服务模式不断挖潜客户需求。目前，已建立“机构+个人”的直销体系和“10（国股大行）+3（头部互联网银行）+N（中小城农商行）”的代销渠道布局，搭建标准化的服务体系，以一套营销物料、7*24小时高效响应为基础，提高售前、售中、售后全流程服务能力。同时，通过线上宣传、线下推广、常态化直播等形式，开展营销下沉赋能，为普惠理财重点客群提供效率更高、体验更优、触达更广的多元化金融服务。

不仅如此，信银理财积极响应国家政策号召，不断提升理财服务普惠金融的质效。进一步加大对小微企业支持力度；加大重点产业领域支持，引导理财资金流向农业科技装备、县域富民产业、种业振兴、畜牧业转型升级等农业强国关键领域；全面构建普惠、乡村发展生态圈，主动联合地方政府平台、市场参与主体，从产品、科技、合作三个方面推进小微企业经营生产和农业生产全链条升级，共同助力普惠金融和乡村振兴。

下一步，信银理财将持续探索成本可负担、商业可持续的普惠理财发展模式，在为投资者提供有担当、有温度、有特色、有价值的金融服务的同时，真正以实际行动践行金融为民的责任担当，发挥自身资本市场与实体经济的桥梁作用，在高质量发展中还原银行理财的本源定位。

(责编：曹淼、李源)

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