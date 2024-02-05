原标题：中国民营商业航天首次牵手主题公园发射卫星

2024年2月3日7时37分，吉利未来出行星座第二个轨道面，在西昌卫星发射中心以一箭11星方式成功发射，卫星顺利进入预定轨道，所有卫星状态正常，发射任务获得圆满成功。

其中，有一颗卫星是由总部位于深圳的欢乐谷集团冠名的“欢乐谷星”，是中国民营商业航天首次牵手主题公园的一次重大创举，欢乐谷也成为全球首个冠名卫星的主题公园品牌。

据介绍，吉利未来出行星座，是时空道宇建设的全球首个商用通信导航遥感一体星座。此次“欢乐谷星”发射，则代表着欢乐谷集团向全球游客发出保持创新、不断探索的“邀请函”。未来，欢乐谷集团将牵手时空道宇，通过双方优质资源整合，建立航天IP领域深度合作，围绕“航天IP+科技+主题公园”三位一体沉浸式体验发展新模式，开展一系列主题景点、主题节庆、主题演艺、航天文创、航天知识科普的全面探索。

据介绍，本次卫星冠名，是欢乐谷集团进一步夯实民族主题公园品牌形象，为人民美好生活增添更多幸福与欢乐的创新实践。欢乐谷是首个荣获中国驰名商标的主题公园，也是中国连锁主题公园第一品牌，连续多年入选中国品牌价值500强和全球休闲旅游品牌价值榜10强榜单。

据《2023中国主题公园竞争力评价报告》显示，进入2024年，中国主题公园迎来IP意识大觉醒。欢乐谷集团将以“欢乐谷星”升空发射为基点，积极开展多元化的跨界合作，持续通过“IP+科技+主题公园”的叠加赋能，延展旗下主题公园的时间价值及空间价值，巩固提升品牌竞争力，推进行业高质量发展。（记者 严圣禾）

(责编：曹淼、李源)

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