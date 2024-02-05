第四届消博会计划于4月13日至18日在海口举办
2024年02月05日14:26 | 来源：新华网
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新华社海口2月5日电（记者吴茂辉）记者从第四届中国国际消费品博览会组委会获悉，第四届消博会计划于4月13日至18日在海南省海口市举办。
第四届消博会将按照“1+3+8+8”的层次在多地布展，即设海南国际会展中心1个主展区和中免新消费场景展区、2024中国(海口)国际帆船游艇展、海南(乐城)国际健康消费展等3个分展区，举办8场主题活动和8类特色活动。
据介绍，第四届消博会将凸显“国际范、国潮热、海岛风”的特点，积极引领数字、绿色和健康消费新潮流。爱尔兰担任本届消博会主宾国，将设置爱尔兰国家馆展区，结合爱尔兰优势产业，围绕洋酒、农产品、购物街区、旅游推广、生命健康等板块设计并策划相关配套活动。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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