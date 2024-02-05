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哈啰顺风车：预计今年春运期间 顺风车出行需求同比增长约55%

2024年02月05日15:12 | 来源：中国日报网
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原标题：哈啰顺风车春运出行需求同比增长55% 投入5000万元激励车主

　　2月2日，哈啰顺风车宣布业务上线已满五年。五年来，哈啰顺风车收到的订单需求累计达到20亿单。通过推动绿色顺路合乘，助力碳排放减量超过1000万吨。

　　累计需求20亿 和谐绿色顺风出行理念加速普及

　　最早被定位为公益互助性的出行方式，经过互联网工具形塑和产品化，顺风车点到点、一站直达、便捷等产品特质被凸显。尤其在中长里程出行场景下，满足了用户对普惠出行的迫切需求。

　　日常工作通勤、跨城游玩、春节假期返乡……哈啰顺风车公布的数据显示，五年来，用户在哈啰发布的合乘出行订单需求累计已经达到20亿单。仅过去一年，哈啰顺风车就近7亿单出行需求，顺路合乘顺风出行的理念在加速普及。

　　此外，据哈啰方面披露，其平台内的认证车主数也已经超过3000万。乐于分享空座车主数快速上升，所汇聚的善意也成为了顺风车产品的人文注脚。通过推动顺路合乘，五年来哈啰顺风车累计节约的社会出行成本超过500亿元。

　　顺路合乘还提高了道路使用率，减少或替代个体私家车出行，疏解城市早晚高峰拥堵。哈啰顺风车数据显示，五年间顺风出行总里程近500亿公里，实现碳排放减量约1000万吨，相当于种植约95万公顷阔叶林。

　　春运超3000万车主乘客顺风车返乡 将投入5000万元激励车主

　　哈啰顺风车方面同时宣布，截至2月2日已收到超过2500万单春运预约订单，哈啰方面从1月25日开始已启动春运出行保障工作。

　　根据预约表现，预计今年春运期间，顺风车出行的需求同比增长约55%，预计将会有约3000万车主乘客使用顺风车返乡或出游。顺风车春运的需求量到2月8日有望一直保持在高位，节前的出行需求分布相对均衡。节后返程需求则较为集中，返程高峰将会出现在2月16日和2月17日。

　　今年春运，顺风车出行需求延续着核心省会城市往下沉城市迁徙的现象，300公里以上出行需求大幅提升。出发地集中在北京、珠三角、江浙沪，热门目的地则集中在湖南、粤西、江西、广西、河南等地。

　　哈啰顺风车将会提供5000万元的车主激励金，鼓励车主老乡分享空座，帮助异乡人回家团圆，助力春运错峰、有序开展。

　　哈啰顺风车相关负责人表示，春运返乡乘客大包小包，迁徙距离普遍较长，还有很多年轻人乐于携宠返乡……这些出行需求特点，都跟顺风车顺路撮合、直达且成本定价的产品特性契合。

　　相应地，顺风车产品有利于平抑春运爆发的出行需求，有助于春运错峰、有序进行。据测算，整个春运周期，顺风车的客运量将接近民航的运力水平。

(责编：董童、李源)
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