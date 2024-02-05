新华社北京2月5日电（宋晨、施科宇）为做好高校和科研机构存量专利盘活工作，持续做优专利增量，加快专利转化和产业化，国家知识产权局等八部门日前联合印发方案。

记者从国家知识产权局了解到，这份《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》提出，力争2024年底前，实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖，2025年底前，加速转化一批高价值专利，加快建立以产业需求为导向的专利创造和运用机制，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高，努力促进高校和科研机构专利向现实生产力转化。

为此，方案要求从盘活存量和做优增量两方面发力，在与企业有效对接的基础上引导高校和科研机构形成更多符合产业需要的高价值专利。方案还提出了相关具体任务，如要求国家专利导航综合服务平台根据高校和科研机构现行有效的存量专利，构建存量专利基础库。

(责编：卫嘉、白宇)

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