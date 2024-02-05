新华社北京2月5日电 题：整体优化、多措并举、一体推进——四部门介绍营造一流营商环境相关举措

严赋憬、白鑫雨

近日召开的国务院常务会议，研究进一步优化营商环境有关工作。优化营商环境取得怎样成效？如何进一步提升服务水平？在2月5日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，四部门负责人回应相关热点。

国家发展改革委副秘书长肖渭明介绍，过去一年，国务院各部门加快推进重点领域和关键环节改革，推动出台了一批切实可行、务实管用的政策举措，市场化、法治化、国际化和政务服务水平进一步提升。下一步，国家发展改革委将和相关部门一起，紧扣经营主体关心关切，整体优化、多措并举、一体推进，切实增强政策和服务的针对性有效性，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

在加快建设全国统一大市场方面，肖渭明表示，国家发展改革委将会同有关方面，以全国统一大市场建设新成效为各类经营主体投资兴业营造良好的营商环境：一方面，进一步完善各项制度规则，积极稳妥推进财税、统计等重点领域的改革，包括研究完善地方税税制、完善事权、支出责任等；另一方面，深入开展重点领域突出问题整治，持续通报典型案例，发挥警示震慑作用。

建设市场化、法治化、国际化一流营商环境需要持续用力、久久为功。国家发展改革委法规司司长孟玮说，将着力破除各类不合理限制，更好维护公平竞争；着力完善顶层设计，更好保护合法权益；着力促进跨境投资便利化，更好扩大制度型开放；着力推动政务服务优化，更好推进利企便民；着力发挥先进示范作用，更好实现整体提升。针对仍然存在的各类“旋转门”“玻璃门”，将推动市场准入效能评估全覆盖，创新完善招标投标体制机制，破除地方保护和所有制歧视。针对外资企业关注的市场准入、产业合作等议题，将推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案，全面取消制造业领域外资准入限制措施。

对于去年印发的《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，商务部外国投资管理司司长朱冰说，“外资24条”印发以来，超六成政策举措已落实或已取得积极进展：59项举措中已经完成10项；取得阶段性进展的有28项，如中央网信办准备推动出台规范和促进数据跨境流动规定，财政部正在抓紧制定政府采购产品“中国境内生产”标准等；正在持续推进的有21项，如国家知识产权局指导并支持有关地方在展会期间设立知识产权服务保障工作站等。

“商务部将继续推动各项举措加快落地见效，及时通报外资企业普遍关注的政府采购、标准制定、投资便利化等方面工作的进展情况，进一步加强‘外资24条’落实情况的评估工作。”朱冰说。

法治是最好的营商环境。司法部立法二局负责人郭启文表示，司法部积极推动优化营商环境相关法律、行政法规的制修订工作，推动修订完成国务院关于经营者集中申报标准的规定，加快推动制定公平竞争审查条例、消费者权益保护法实施条例，加快推动修改反不正当竞争法，组织起草国际游轮在中华人民共和国港口靠港补给的规定。下一步将重点围绕经营主体关心关注的问题，积极推动相关立法工作，不断完善我国法治化营商环境。

近年来，市场监管部门着力为各类经营主体投资创业营造良好环境。市场监管总局登记注册局局长任端平表示，下一步，市场监管总局将健全常态化沟通交流机制，不断提高制度政策含金量、精准性、知晓度，持续优化完善市场准入退出制度，持续优化规范经营主体登记服务，扎实推进“高效办成一件事”，加快研究制定公司法配套实施办法、强化实缴出资信息公示，制定个体工商户登记注册管理办法等。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经