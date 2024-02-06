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各地春风行动高质高效开展

邱玥
2024年02月06日09:19 | 来源：光明日报
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原标题：各地春风行动高质高效开展

记者从人力资源社会保障部获悉，为期3个月的春风行动近期启动以来，各地迅速行动，出台稳工稳产举措，开展劳务协作对接，组织线上线下招聘服务活动，开出返乡返岗专列，帮助劳动者顺利返乡、成功求职。

从保障重点领域生产和用工、做好就地过年员工暖心服务，到有序组织员工招聘返岗、及时落实稳岗政策和精准就业服务，一项项创新举措紧锣密鼓出台——

浙江省提出15条具体举措，全力推进春节期间稳工稳产工作。京津冀联合启动春风行动，携手打造“春风行动”公共就业服务品牌。上海市积极保障农民工有序返岗务工，春节前后预计将组织20余次包机；对春节期间坚守岗位、留沪过年等来沪务工劳动者，组织开展集体过年、送新春礼包等送温暖活动。湖南省出台促进农民工就地就近就业和返乡创业工作10项举措，支持重点企业吸纳本地劳动力就业；实现农村劳动力省内转移就业680万人以上，脱贫劳动力有组织务工40万人以上。江苏省零工市场春节期间“不打烊”，通过摸清年前紧缺工人和年后复工复产企业岗位需求底数，解决企业春节前后用工难的问题。福建省晋江市组织企业赴甘肃积石山进行劳务对接，12家晋江企业共提供2574个岗位，与群众达成就业意向427人。湖北省荆门市举办系列招聘活动，组织进园区选岗位、直播带岗、大篷车下乡等活动，打造“家门口”15分钟就业服务圈，让返乡人员留下来有岗有业、乐业兴业。

(责编：申佳平、杨迪)
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