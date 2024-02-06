原标题：证监会新闻发言人就“两融”融资业务有关情况答记者问

证监会官网截图

证监会新闻发言人2月5日就“两融”融资业务有关情况答记者问。

问：近期，“两融”融资业务全市场平均维持担保比例有所下降，请问业务风险如何?

答：截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初有所下降，最低维持担保比例(平仓线)通常为130%。从实际平仓数据看，1月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。当然，有些投资者主动卖股票归还融资，会形成融资余额被动下降。

投资者具体交易过程中，维持担保比例低于平仓线，并不意味着马上强制平仓。在当前市场形势下，为维护市场正常秩序，证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。

证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管，采取有效措施，确保融资业务平稳运行。

(责编：申佳平、杨迪)

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