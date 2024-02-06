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中央一号文件丨稳面积、增单产两手发力保障粮食生产

胡璐
2024年02月06日09:21 | 来源：新华网
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原标题：中央一号文件丨稳面积、增单产两手发力保障粮食生产

　　粮食安全是“国之大者”。近年来，面对全球粮食安全形势严峻、国内自然灾害多发频发等多重挑战，我国把解决14亿多人的吃饭问题作为“三农”工作的头等大事，千方百计促生产、夺丰收。2023年全国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。

　　但也要看到，我国粮食结构性矛盾仍然突出，粮食供求紧平衡的态势没有根本改变，粮食安全这根弦任何时候都不能放松。今年中央一号文件把抓好粮食生产保供作为重点，明确了稳面积、增单产的主攻方向，明确提出确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上的任务目标。

　　如何稳定粮食播种面积？

　　中央一号文件起草组有关成员表示，稳定粮食播种面积，巩固大豆扩种成果，关键是调动农民种粮和地方抓粮两个积极性。今年的文件对此进行了专门部署。

　　围绕调动农民种粮积极性，文件重点从价格、补贴、保险等方面强化政策举措。价格上，适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，防止谷贱伤农。

　　补贴上，继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策，完善农资保供稳价应对机制，鼓励地方探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴办法，提高补贴效能。

　　保险上，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，实现三大主粮全国覆盖、大豆有序扩面。通过这一揽子政策措施，让农民种粮有钱挣、能得利。

　　为了调动地方抓粮积极性，文件提出加大产粮大县支持力度。探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制。

　　我国扩大耕作面积空间有限，粮食增产潜力主要在提单产。中央一号文件明确，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。实施粮食单产提升工程，集成推广良田良种良机良法。加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。加强农业基础设施建设。

　　此次中央一号文件还明确，树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源。

　　“粮食安全说到底是食物安全。”中央一号文件起草组有关成员说，“吃饭”不仅仅是消费粮食，肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等样样都是美食。

　　中央一号文件起草组有关成员表示，除了用好传统耕地资源外，还要拓展利用森林、草原、江河湖海等资源，农林牧渔并举，多途径开发食物来源，构建多元化食物供给体系，让全国人民吃得饱、吃得丰富、吃得健康。

(责编：申佳平、杨迪)
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