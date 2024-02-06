原标题：韩媒：在这一领域，中国首次超过美国成为第一！

据《韩国时报》报道，韩国统计局日前表示，2023年中国首次超过美国，成为韩国人海外直购的首选消费目的地。

据报道，数据显示，2023年，韩国人在线上海外直购总额为6.75万亿韩元，比前一年增长26.9%，创下自2014年韩国政府开始收集相关统计数据以来的最高纪录。

报道称，在韩国人海外直购消费中，中国占比为48%，金额达3.28万亿韩元，较2022年增加121.2%。长期占据首位的美国降至第二位，占比为27%，金额达1.85万亿韩元，较2022年减少7.3%。

报道指出，从国家和地区来看，韩国2023年海外直购市场的营业额增长，主要是受中国带动。中国拥有阿里巴巴旗下的速卖通、拼多多旗下的Temu等购物平台，凭借其价格优势和网上促销吸引了韩国消费者。

专家分析认为，考虑到中国的消费市场规模及其强劲高效的网购市场，中国在海外直购市场上的优势或将持续下去。

韩国贸易协会研究员Park So-young表示，中国庞大的国内市场正在以电子商务为中心进行重组和结构调整，这一趋势也适用于进出口。韩亚证券分析师Suh Hyun-jung还表示，“韩国海外直购市场的规模仍然很小，但不容忽视。与整体在线零售市场的增长相比，该市场的增长速度更快，特别是来自中国的商品增长尤其迅猛。速卖通和Temu很有可能成为市场上的重要参与者。”

(责编：申佳平、杨迪)

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