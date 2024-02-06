颉满斌

原标题：国内在建单机规模最大 塔式光热项目加速推进

记者2月3日获悉，甘肃省阿克塞哈萨克族自治县汇东新能源“光热+光伏”试点项目（以下简称阿克塞汇东新能源项目）11960面定日镜近日全部安装完成。这标志着这个国内在建单机规模最大的塔式光热项目进入下一阶段。

记者走进阿克塞汇东新能源项目实地探访时看到，机器设备运转不停，施工车辆往来不息，项目管理人员、施工人员在紧锣密鼓地推进项目建设。

阿克塞汇东新能源项目是国内首批“光热+光伏”试点项目。项目由中国能建华东电力设计院自主开发，总装机容量750兆瓦，包括110兆瓦光热发电和640兆瓦光伏发电。

中国能源建设集团华东电力设计院副总工程师林磊介绍，在项目开发过程中，设计院结合阿克塞的资源禀赋，提出“光热+光伏”智能耦合发电的商业模式，缓解了纯光伏发电的波动性和间歇性，充分发挥了光热发电并网友好、快速调节、储热连续、发电稳定的优点。同时，项目以光伏发电的收益补贴光热发电的高成本，可实现“光热+光伏”电站整体平价上网。

中国能建华东电力设计院党委委员、副总经理、总工程师叶勇健说，项目建成后，年发电量将达到17亿千瓦时，每年可节约标煤50.7万吨，减排二氧化碳147万吨，相当于植树造林近120万亩。项目对加快构建当地新能源增长极、助推地方经济高质量发展具有积极意义。

(责编：申佳平、杨迪)

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