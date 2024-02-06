朱彤

原标题：中国石油塔里木油田 新光伏发电项目并网发电

记者2月3日获悉，中国石油塔里木油田在新疆喀什地区建设的伽师60万千瓦光伏发电项目于日前一次并网成功，再次刷新中国石油单体规模最大光伏项目的纪录。塔里木油田总光伏装机规模由现有的70万千瓦，一跃攀升至130万千瓦，标志着油田正式晋级新能源“百万”梯队。

该项目是中国石油新能源业务发展的重点工程，也是新疆维吾尔自治区“在南疆建设千万千瓦级清洁能源基地”布局的重要组成部分。项目于2023年5月开工，总占地面积超两万亩。项目新建的220千伏升压汇集站，是塔里木油田已建40余座变电所中电压等级最高、输送容量最大的一座。

据测算，项目年发电能力可达10.4亿千瓦时，相当于替代标煤31.2万吨，年减排二氧化碳81.2万吨。

“这个项目是加强油地合作、深化融合发展取得的又一重要成果。”塔里木油田新能源事业部副经理崔巍说，“项目不仅加快了油田绿色低碳转型发展步伐，推动了新能源大规模、高比例、市场化发展，也有利于改善当地电力结构、推动当地战略性新兴产业发展，具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。”

近年来，塔里木油田先后在巴州、喀什两地建成总装机规模达130万千瓦光伏发电项目，获批200万千瓦光伏指标。据悉，下一步，塔里木油田将立足盆地资源禀赋，加快建成200万千瓦重点项目，加快环塔里木千万千瓦“沙戈荒”新能源基地建设，全力增加能源供给总当量。

(责编：申佳平、杨迪)

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