宋迎迎

原标题：中国动车组刷新“南美速度”

近日，智利国家铁路公司在圣地亚哥阿拉米达中央车站举行新列车上线仪式。中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称中车四方股份公司）研制的电力内燃双动力动车组，在智利国家铁路阿拉米达至库里科区间载客运营。这是我国双动力动车组正式在智利投入服务。该动车组最高运行时速160公里，是当前南美洲最快的轨道列车，刷新了“南美速度”。

采购投用该动车组，是智利升级国家铁路设施计划的一部分。“中国造”动车组上线后，智利铁路列车商业运营速度首次达到时速160公里，从阿拉米达到库里科只需要2小时，比既有列车缩短了20分钟。

“智利拥有了南美最快、最现代化的列车，这对智利和南美都是历史性的一刻。”智利交通和电信部部长胡安·卡洛斯·穆尼奥斯试乘体验时称赞。

据中车四方股份公司主任设计师王京军介绍，此次上线运营的新列车，是公司为智利国家铁路量身打造的现代化双动力动车组。其最大的特点是配有内燃动力和接触网供电两种动力模式，行驶途中可不停车切换动力模式，具备在电气化区段和非电气化区段间混跑的能力，提高了车辆适用性和可靠性，满足智利当地运营需求。同时，列车采用先进的磁轨制动技术，制动能力更强，紧急制动距离比同速度等级动车组更短，可以更好地适应当地复杂线路条件。

该双动力动车组采用4辆编组，定员载客236人，AW3（超员载客）工况下载客量达630人。列车采用人性化设计，车门处设置间隙补偿器，乘客上下车更安全。座椅可调节靠背角度并增加腿托，提高了舒适度。除配备LED信息显示屏、Wi-Fi、充电插座等旅客服务设施外，车内还专门配置了轮椅区和多功能无障碍卫生间，供行动不便人士使用。

据介绍，中车四方股份公司在2020年与智利国家铁路公司签订阿拉米达至奇廉线车辆项目供货合同，包括6列时速160公里的电力内燃双动力动车组。阿拉米达至奇廉线全长400公里，经由4个大区共12个车站。此次投入服务的双动力动车组有2列，运行在该线路阿拉米达至库里科区间。后续4列车预计在今年上半年全部投入使用，届时新列车运行区间将进一步扩展，覆盖阿拉米达至奇廉全线。

(责编：申佳平、杨迪)

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