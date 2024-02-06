刘垠 操秀英

原标题：盘活高校和科研机构存量专利

近日，国家知识产权局与教育部、科技部等八部门联合印发《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》（以下简称《工作方案》），提出力争2024年底前，实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖；2025年底前，加速转化一批高价值专利，加快建立以产业需求为导向的专利创造和运用机制，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高。

数据显示，截至2023年9月，国内高校有效发明专利拥有量达76.7万件，科研机构有效发明专利拥有量达22万件，合计占国内有效发明专利拥有量的25.3%。梳理盘活高校和科研机构的存量专利，成为加快高校院所专利价值实现的有效途径。

“《工作方案》对梳理盘活高校和科研机构存量专利工作进行全面部署，力求实现盘点筛选、入库评价和推广对接全覆盖，加大了高校和科研机构专利转化工作的广度、深度和力度，对于聚焦推动专利产业化、更好服务实体经济发展具有重要的现实意义。”2月5日，国家知识产权局有关负责人解读文件时指出。

《工作方案》包括四个主要任务，一是高校和科研机构对存量专利全面梳理盘点，筛选出市场需求潜力较大、经济价值较高的专利；二是发挥市场评价的作用，组织企业对高校和科研机构筛选出的可转化专利的产业化前景等进行评估并反馈；三是各地根据可转化专利的不同价值和特点分类施策，针对高价值专利匹配优质资源，推动加快落地转化；四是高校和科研机构精准对接市场需求，产出和布局更多高价值专利，完善制度机制，做优专利增量。

上述负责人介绍，《工作方案》围绕“一平台、两端点、三个库、四步走”，着力推动高校和科研机构存量专利盘活。“一平台”是指国家专利导航综合服务平台，依托平台更好开展存量专利的盘点筛选、市场评价、转化对接等；“两端点”是指供需两端分别对存量专利的产业化前景进行评价；“三个库”是指存量专利基础库、专利转化资源库和专利评价专家库；“四步走”是指对高校和科研机构的存量专利，按照全面盘点、市场评价、推广转化、做优增量四个步骤推进盘活工作。

那么，各地又如何推动高价值专利的落地转化？《工作方案》明确，各省（自治区、直辖市）要按照“边盘点、边推广、边转化”的要求，于今年6月底前，全面启动高价值专利线上线下推广工作，同时选取若干高价值专利项目予以重点推广，发挥典型带动作用，及时总结存量专利转化的有效模式并复制推广。

值得关注的是，高校和科研机构的存量专利是动态形成的，新申请、新授权专利的不断涌现，又将转为新的存量专利。在盘活存量的同时如何做优增量？

“必须从源头上提升专利申请质量，做优专利增量，才能从根本上盘活存量专利，做到新增一批、转化一批，避免‘前清后欠’。”这位负责人表示，为此，要精准对接需求，也要完善制度机制。

具体而言，高校和科研机构要在综合服务平台上及时关注并接收企业对可转化专利的评价反馈信息。一方面，根据企业评价反馈的技术改进需求，配合企业共同开展专利技术的验证、中试等工作，对相关专利技术进行优化改进，提升专利产业化的成功率。另一方面，围绕企业反馈的产学研合作需求，特别是关键核心技术攻关、具有重大应用前景的原创技术等重点需求，以问题为导向，与企业联合攻关，开展订单式研发和投放式创新，产出和布局更多符合产业需求的高价值专利。

该负责人还提到，政策方面，要突出专利质量和产业化导向，将专利转化效益纳入高校和科研机构学科评价、机构评估、项目评审、人才评价、职称评定等评价指标；实施财政资助科研项目形成专利的声明制度，加强对相关专利的跟踪监测，不断提升其产出质量和管理水平。此外，高校和科研机构要探索科技成果管理新模式，建立健全专利转化的尽职免责配套制度等。

（科技日报北京2月5日电）

(责编：申佳平、杨迪)

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