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上海农商银行：创新“远期共赢”模式 为科技型企业提供金融支持

2024年02月06日11:14 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行创新“远期共赢”模式 与科技型企业“双向奔赴”

　　轻资产、无抵押的科技型企业如何获得贷款？上海农商银行创新“远期共赢”方式，向多家尚处于研发阶段的科技型企业提供金融支持，充分发挥该行科技金融服务向早、向小、向硬的特质，以农商模式做好“科技金融”这篇大文章。

　　上海农商银行推出的“远期共赢利息”金融服务方案主要针对企业财务成本承受能力相对较弱的阶段，以阶梯式利率定价机制为其提供早期融资支持。该方案配套上海农商银行科技型企业特色评审体系，打破传统信贷的局限，以“看未来”视角审视融资项目，围绕创始人背景、行业前景、竞争优势、股权融资能力等方面深入研判企业，提升金融服务的质效，实现金融活水的精准滴灌。

　　AL公司是一家主营医疗摄像系统CDMO业务的国家级科技型中小企业，致力于为下游内窥镜制造商提供定制化CIS产品，在细分赛道内具有一定的竞争优势。然而企业尚处于早期发展阶段，研发投入较大，且呈现轻资产、无抵质押物的特征，传统授信较难为其提供有效服务。上海农商银行获悉企业需求后，第一时间制定了“远期共赢利息”金融服务方案，给予企业500万元授信支持，解决企业燃眉之急，巩固了企业发展信心。

　　与AL公司一样获得支持的还有JMY公司，这是一家国家级科技企业孵化器内的在孵企业，专注于冠状动脉疾病、外周血管疾病高端介入医疗器械的研发，其所研产品尚未获批上市，但相关研发能力、产品在行业内已获认可。上海农商银行得知JMY公司有扩产资金需求后，立即对企业创始团队背景、产品技术优势、股权融资能力等方面进行多维度的详细调研，最终通过“远期共赢利息”的专属服务迅速提供300万元授信支持，成功帮助企业解决融资难题。

　　随着“远期共赢利息”金融服务方案的落地，上海农商银行有了更多服务早期科技型企业的抓手，也能为孵化器在孵企业提供更适配的金融服务，充分践行该行“科创更前、科技更全、科研更先”的理念。该行表示，未来也将继续聚焦上海市“3+6”新型产业体系，探索特色化重点场景建设，持续开展金融产品和服务模式创新，积极支持科技型企业的全生命周期发展，为我国成为科技强国贡献力量。

(责编：董童、李源)
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