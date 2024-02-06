新华社北京2月5日电题：巩固拓展主题教育成果

新华社评论员

日前，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议召开。会议传达了习近平总书记关于巩固拓展主题教育成果的重要讲话，对学习贯彻讲话精神作出部署。总书记的重要讲话充分肯定主题教育取得的明显成效，对巩固拓展主题教育成果提出明确要求，为把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入指明了方向、提供了重要遵循。

主题教育启动以来，全党紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦主题主线，明确目标任务，突出以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，与做好开局之年工作紧密结合，特别是着力解决制约高质量发展问题、群众急难愁盼问题、党的建设突出问题，达到预期目的，取得明显成效。这次主题教育之所以能够取得明显成效，根本在于党中央的坚强领导，在于习近平总书记亲自谋划、直接领导、全程指导、示范引领。

成效来之不易，经验弥足珍贵。这次主题教育为新时代开展党内集中教育积累了新经验，主要包括：坚持把理论学习贯穿始终、突出问题导向、服务中心任务、力戒形式主义、以上率下示范引领等。要把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务，把开展主题教育的宝贵经验总结好、运用好，不断提高全党马克思主义水平，不断提高党的执政能力和领导水平，把我们党建设得更加坚强有力。

巩固拓展主题教育成果，要持续加强理论武装。党的理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代新征程开创事业发展新局面的根本要求。要教育引导党员干部通过坚持学习党的创新理论，悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元、凝心铸魂，进一步打牢党的团结统一的思想基础。要全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的基本观点、科学体系，把握好这一思想的世界观、方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，真正把看家本领、兴党本领、强国本领学到手，不断把党的创新理论转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

巩固拓展主题教育成果，要持续推动解决问题。问题是时代的声音，也是工作的导向。这次主题教育一直把问题整改贯穿始终，奔着问题去、带着问题学、对着问题改，取得了明显成效。发展没有止境，解决问题永远在路上。突出问题导向，继续抓好整改整治、建章立制，勇于担当解烦难，善作善成干实事，才能让人民群众更切实感受到解决问题的实际成效，让人民群众更有获得感。

巩固拓展主题教育成果，要持续改进作风。通过集中教育推动全党以自我革命精神解决党风方面的突出问题，是一条重要历史经验。要坚持破立结合，坚决破除作风顽疾，不断弘扬优良作风。落实“四下基层”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，走好新时代群众路线，纠治形式主义、官僚主义，切实抓好整治形式主义为基层减负工作。要发扬自我革命精神，大兴务实之风、清廉之风、俭朴之风，在全党组织开展好集中性纪律教育，驰而不息抓好作风建设。

巩固拓展主题教育成果，要持续夯实基层基础。“欲筑室者，先治其基”，基层强则国家强，基层安则国家安。要推进以党建引领基层治理，建好建强基层党组织，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实推进基层治理体系和治理能力现代化，不断夯实基层基础，持续巩固经济发展之基、群众幸福之基、长治久安之基。

说千道万，贵在实干。巩固拓展主题教育成果，要持续抓好落实。广大党员干部树牢正确政绩观，坚持问题导向，实事求是、因地制宜，重实干、做实功、求实效，就能更好将主题教育成果转化为推动高质量发展的成效，努力创造经得起历史和人民检验的实绩。新征程上，让我们把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，不折不扣抓落实，奋发有为干实事，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业而不懈奋斗。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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