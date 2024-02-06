原标题：新春走基层丨喜迎龙年：玲龙一号加冕成功

2月6日，农历腊月二十七，临近春节，节日氛围日渐浓厚，人们纷纷为迎接新年在做准备。此时，远在海南昌江的核电基地，全球首个陆上模块化小型核反应堆玲龙一号外穹顶吊装完成，加冕成功。

在吊装现场，记者看到，随着风速测量符合标准，现场总指挥中核二二海南昌江项目部副总经理胡淼一声令下，3200吨吊车缓缓将重约550吨的外穹顶吊离地面，经过变幅、升钩、行走平移、调整等一系列高精度动作，平稳落钩就位在反应堆厂房外层安全壳筒体上。

历时1小时38分，伴随着吊钩的缓缓落下，“报告总指挥，钢穹顶已顺利就位”！随着工作人员的确定，现场响起一片掌声。

“外穹顶吊装就位标志着反应堆厂房的主体结构已全部施工完成，并为后续的反应堆厂房的封顶奠定了基础。”海南核电工程管理处副处长陈伟民告诉记者，这验证了核岛“钢屋顶+钢筋”整体模块吊装的可行性，为后续核电模块化发展提供宝贵经验。

记者了解到，小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的独特优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。据国际原子能机构（IAEA）统计，全球范围内正在开发的小型堆技术有超过80种，美、俄、英、日、韩等核电大国均将小型堆技术列入国家战略。

玲龙一号是继华龙一号后我国核电自主创新的重大成果，填补了国内空白，具有广阔的全球市场前景，成为又一张靓丽的“国家名片”。全球首个陆上模块化小型核反应堆由中核集团旗下中国核电投资控股，由海南核电负责建设运营。项目建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，可满足海南省52.6万户家庭用电需求。同时，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨，相当于一年植树750万棵，不仅能够助力我国“双碳”目标尽早实现，也对持续推动核电安全发展和自主创新，为海南自贸港和生态文明示范区建设提供绿色能源保障具有重要意义。

“自设计之初，玲龙一号就不仅用于发电，还具有热电联供、汽电联供、城市区域供热、海水淡化、工业工艺供热、自备电厂等多用途。”海南核电副总经理邓晓亮介绍，玲龙一号作为高安全的分布式清洁能源，可类似常规燃煤热电厂，靠近城镇及工业园区部署，让核能“贴近城市、靠近用户”成为可能，也常被网友称为未来的核能“充电宝”。

地球不爆炸，我们不放假；宇宙不重启，我们不休息。这句调侃之语，正是玲龙一号建设工人们的真实生活写照。记者了解到，春节期间，玲龙一号工程现场将有6000名员工坚守在工作岗位上。

春节是万家团圆的时候，但是作为核电建设者，他们坚守自己的岗位，履行自身的职责，牢记自己的使命，以实际行动诠释着“强核报国创新奉献”的新时代核工业精神，为祖国的核电建设做出自己的贡献，“世间万家灯火，我自为其守望”。

2024年是全新的一年，玲龙一号的建设者们已经踏上了新的征程，面对全新的挑战，他们已经做好了准备。春节期间他们依然坚守岗位，全力以赴确保工程按时完工，他们的责任与担当，为玲龙一号这一张国际名片染上独特的色彩。（记者 王天琦）

(责编：董童、李源)

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