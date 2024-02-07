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北交所制定方案推动上市公司高质量发展

姚均芳
2024年02月07日09:22 | 来源：新华社
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原标题：北交所制定方案推动上市公司高质量发展

　　北京证券交易所2月6日发布消息称，为大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值，近期北交所制定了推动提高北交所上市公司质量行动方案。

　　根据方案，北交所将优化上市公司结构，建立全链条监管服务模式。强化市场培育，提升优质企业上市培育服务力度，强化精准服务、综合服务和前端服务，支持企业走好专精特新之路。优化上市审核和持续监管，持续提升上市审核质效，引导保荐机构把好上市公司质量关，防止“带病闯关”。

　　同时，支持上市公司通过再融资、并购重组等工具增强资金实力、注入优质资产，做大做优做强。严格落实退市制度，坚持“应退尽退”，形成有进有出、优胜劣汰的市场生态。

　　方案提出，推动上市公司规范发展，把解决中小企业面临的公司治理能力、信息披露能力、发展能力薄弱等问题作为工作重点，实施提升治理水平专项行动、提升信息披露质量专项行动和提升发展能力专项行动。

　　此外，北交所还将持续完善分类监管、科技监管、现场与非现场监管、一体化监管等上市公司监管机制安排。从严从快打击上市公司财务造假、资金占用、违规减持等行为。完善市场服务，深入开展走访调研，认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，并不断畅通企业和投资者沟通渠道。

(责编：申佳平、杨迪)
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