操秀英

原标题：我首套自主研发海底注水树投用

记者6日从中国海油获悉，我国首套自主研发的海底注水树在湛江海域投用。此次投用标志着我国海洋石油工业在提高老油田采收率上迈出新的一步，对推动我国海洋石油工业高质量发展具有重要意义。

注水树是油田水下生产系统的核心设备之一，它连接地层深处的油层和平台水下注水管道装置，通过最大压力约17兆帕的过滤海水驱油，可以有效提升老油田产量。此次投用的海底注水树长3.5米、宽3.2米、高3米，整体重量近22吨。

据介绍，目前全球仅有少数几家公司掌握海底注水树的设计制造。此次研发的海底注水树具备轻量化、低成本的特点，相比国外同类型产品，重量降低40%，成本降低60%，能够普遍适用于浅水海域。在涠洲油田投用的首套海底注水树，预计可增产原油5万吨。

据统计，全球海域的产油气田中，处于一次采油阶段的仅有27%，处于二次采油阶段的高达67%。特别是分布于浅海海域的在产油气田，多数是开采历史已久的老油气田，注水开发是提高原油采收率、实现油田高产稳产的重要举措之一。注水树就像是“注射器”，把能量注射到地层的“毛细血管”中，驱动油气向指定位置流动，增加油气采收率。

这次投用的注水树创新设计了液压对接衬套，解决了立式注水树与油管挂定向对接等难题。同时，配合研发了大直径隔水高压立管，该设备解决了自升式平台安装水下井口“水土不服”的问题，有效提高作业效率。

(责编：申佳平、杨迪)

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