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上海农商银行：完善工资支付系统建设 加强农民工工资保障服务

2024年02月07日10:51 | 来源：央广网
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原标题：守护劳动者安“薪”过年 上海农商银行做好工程建设领域农民工工资保障服务

　　春节将至，为营造良好的社会氛围，保障工程建设领域农民工工资权益，上海农商银行完善工资支付系统建设，加强农民工工资保障服务，助力劳动者安“薪”过年。

　　2022年7月起，上海农商银行按照上海市住建委等管理部门的要求，与上海市建设工程实名制银行数据服务平台成功对接，为施工总承包单位提供农民工工资专用账户开立以及代发工资服务，相关代发数据通过系统自动上传管理平台。同时，上海农商银行上线针对农民工工资专户的网上银行代发服务，在保障农民工工资正常发放的同时，也为总包单位发放工资提供了合规与便捷的服务。该行还全力做好数据监测与代发预警工作，为农民工及时获得收入保驾护航。

　　截至2023年末，上海农商银行共计为150家总包单位的280余个项目开立农民工工资专户，为超3万余名农民工提供工资代发服务。

　　2023年末，经上海市人力资源与社会保障局核准，上海农商银行取得了2024-2025年度农民工工资保证金业务办理资格，可为施工总承包单位开立工资保证金专用账户或工资保证金保函。其中，上海农商银行支持以担保方式开立非全额保证金保函，减轻企业负担。客户核定保函额度、签订年度额度合同后，项下每笔保函可按极速模式通过线上或线下申请开立，保函注销后额度循环使用。至此，上海农商银行具备了为总承包单位提供农民工工资保证金及工资代发全流程一站式服务的资质。

　　服务百姓，情系民生。作为扎根上海的本地法人银行，上海农商银行始终牢记“金融为民”，不断探索金融赋能社会治理的新践行。后续，上海农商银行将在相关主管部门的指导下，加强与劳务、建筑施工企业的合作，持续做好农民工工资监管工作，助力进一步优化营商环境，为农民工权益保驾护航，彰显使命担当。

(责编：董童、李源)
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