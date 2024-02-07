七部门发布计划联合培育高技能人才
2024年02月07日21:34 | 来源：新华网
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新华社北京2月7日电（姜琳、彭美琪）为进一步扩大高技能人才规模、提升素质水平，人力资源社会保障部等七部门近日印发通知，从2024年到2026年联合组织实施高技能领军人才培育计划，力争用3年左右时间，新培育领军人才1.5万人次以上，带动新增高技能人才500万人次左右。
高技能领军人才培育计划提出，以实施新时代人才强国战略为指导，紧密围绕国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业需求，动员和依托社会各方面力量，在先进制造业、现代服务业等有关行业重点培育领军人才。
计划提出，针对高技能领军人才的实际情况，建立领军人才培育信息库，制定地方性、行业性专项培养计划，依托校企联合培养、重点项目参与等方式，提高领军人才的综合素质、技能水平和实践创新能力，使其适应产业发展和国家战略需要。
在人才评价、激励等方面，计划提出，支持企业健全“新八级工”技能岗位等级设置，畅通晋升成长通道；完善薪酬分配制度，多劳者多得、技高者多得；同时，支持优秀领军人才创建技能大师工作室、劳模和工匠人才创新工作室，对优秀领军人才进行表彰，以多种方式稳才、留才，激励支持他们不断成长，发挥引领示范作用，带动高技能人才整体发展。
(责编：卫嘉、白宇)
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