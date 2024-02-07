记者2月7日从商务部获悉，商务部等5部门近日发布了关于二手车出口有关事项的公告，公布了二手车出口有关要求和程序。公告自2024年3月1日起施行。

根据公告，二手车出口企业申请开展二手车出口业务，需满足下列条件：对于生产企业，须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；企业列入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》；出口本企业生产产品；企业合法依规经营，符合安全生产、环保、税务、海关和外汇管理法律法规，无未整改违法违规行为，无严重失信行为。

对于流通企业，须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有固定经营办公场所及二手车展示、销售场所，具有汽车销售或贸易经验；具备二手车鉴定评估能力，雇佣至少3名鉴定评估专业人员；企业合法依规经营，符合安全生产、环保、税务、海关和外汇管理法律法规，无未整改违法违规行为，无严重失信行为。

公告还对企业申报程序及材料、出口许可证申领流程、出口许可证申领材料、禁止出口情形、职责要求等提出了明确要求。（记者谢希瑶）

(责编：卫嘉、白宇)

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