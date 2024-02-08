原标题：蒙牛不忘初心“强乳兴农” 探索产业振兴助力乡村振兴新路径

作为乳业国家队，蒙牛集团始终不忘“强乳兴农”初心，以产业振兴助力乡村振兴，保障国家粮食安全，探索出“1+6+N”特色发展模式，不断书写新时代推动中国式现代化的乳业新实践。

强乳兴农 彰显乳业“国家队”担当

蒙牛始终牢记“奶以安为要”，严格遵守巴氏杀菌乳、灭菌乳等液态奶国家标准，以“牧草到餐桌”的全产业链品控，筑牢食品安全每一道防线。此外，蒙牛还对标世界一流标准，实现旗下九大类产品全部完成欧盟标准升级，并通过SGS认证，率先成为国内全品类通过食品欧盟标准产品认证的企业，持续为消费者奉献质量安全、品质上乘的乳制品，全面保障国人的“奶瓶子”安全。

同时，蒙牛积极顺应消费潮流，提前布局鲜奶产业，以全产业链优势打造出“每日鲜语”“现代牧场”等高端鲜奶品牌，促进鲜奶市场消费和产业升级。

长年以来，蒙牛坚持基础研发投入，不断取得新突破。蒙牛携手中国农科院，对六个饲草品种开展重点技术攻关，并开展苜蓿高效育种实验，已经取得成效。同时，蒙牛持续加强奶牛优良品种培育的自主创新，推进优质胚胎移植技术研发，实施百万奶牛遗传改良计划，全面助力我国种质资源发展。

1+6+N：以产业振兴助力乡村振兴

产业振兴是乡村振兴的重中之重。长期以来，蒙牛始终围绕“一棵草到一杯奶”全产业链建设，持续通过“1+6+N”产业振兴助力乡村振兴模式，从理论武装、党建共建、产业链发展、技术赋能、资金帮扶、绿色低碳六个方面，不断完善农牧民利益联结机制，以奶业高质量发展释放乡村振兴活力。

2023年，蒙牛启动“技术服务、采购降本、金融支持、政策帮扶、党建共建”五项支持举措，与奶业上游牧场、农牧民紧密联结，在全国带动600多万亩、1200多万吨优质饲草种植，带动170多万头奶牛养殖，累计发放奶款320亿元，扶持资金40亿元，直接和间接带动全国400多万农民增收致富。

授人以鱼不如授人以渔。2023年，蒙牛与中国农业大学、国家奶牛产业技术体系等高校、机构实施奶牛“金钥匙”蒙牛专场、牧场标准化操作规程（sop）对标互学活动、“牧场接班人”高级研修班等，100%覆盖的技术帮扶和牧业人才培养，共线上线下开展牧场技术提升公益培训33场，超10万人次参加培训，有效提高了合作牧场的生产管理水平，丰富了乡村振兴的人才储备。

此外，蒙牛通过构建绿色低碳产业链，推动“为养而种、种养结合、循环发展”模式，坚持走“生态优先绿色发展”的可持续发展之路。2023年，蒙牛累计服务合作牧场完成224项节能减排“双碳”项目，植树5万棵，减少燃煤锅炉64台，清洁能源使用增加78项，粪污资源化利用实现全覆盖，全年累计减碳约18.5万吨。

繁荣“农”味文化，助升乡村治理水平

繁荣发展乡村文化，是提升乡村治理水平的重要一环。今年以来，蒙牛组建理论宣讲团，走进牧场、走进田间地头，用群众喜闻乐见的形式讲政策、讲理论，将党的二十大报告中蕴含的新思想、新论断、新提法、新举措，编写成音乐快板书，为农牧民宣讲，让党的科学理论更接地气、更好记忆，也使农牧民的文化生活更加丰富多彩，为乡村振兴注入更多的理论滋养。

此外，蒙牛近期还助力银川举办首届“村BA”，用公益力量为乡村体育“搭台筑梦”。热火朝天的“村BA”，不仅帮助老乡们“以球会友”、锻炼身体，更帮助当地探索“以赛促旅、助农增收”的新型经济模式。在农牧民的烟火生活中，蒙牛助力乡村振兴的精神活力蓬勃绽放。

未来，蒙牛将锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，持续推进“1+6+N”模式建设和推广，以加快乳业现代化更好推进中国式现代化建设，奋力绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

(责编：董童、李源)

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