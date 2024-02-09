原标题：新春走基层｜港通天下 物畅其流——宁波舟山港春节前夕生产一线见闻

站在宁波北仑第三集装箱码头有限公司行政办公楼12楼的平台望去，冬日细雨中，宁波舟山港穿山港区连片的集装箱齐整堆放，更远处，万吨巨轮靠满泊位，巨型桥吊加紧装卸，作业忙碌而有序。

今年以来，宁波舟山港延续2023年良好的生产作业势头。浙江省港航管理中心数据显示，1月，宁波舟山港完成集装箱吞吐量352万标准箱，同比增长17%，创单月历史新高。

图为宁波舟山港穿山港区一景。新华社记者魏一骏 摄

“单月集装箱作业量创历史新高，这与春节前企业抓紧出货有关。”宁波舟山港股份有限公司业务部相关负责人介绍，由于今年春节在2月初，因此整个1月都处在外贸企业出货高峰期内。

截至2023年末，宁波舟山港集装箱航线总数稳定在300条以上，其中，“一带一路”航线达130条。不断完善的航线布局，构建了宁波舟山港通达全球的运输网络。同时，发达的集疏运体系也为物流链高效稳定畅通提供了有力支撑。

在铁路北仑港站，一列从义乌开来的列车正停在场站内，一台台龙门吊将集装箱从火车上卸下装到集装箱卡车上，再由卡车运至码头。

“去年，北仑港站完成海铁联运作业量93万标准箱，从今年1月10日开始，全国铁路实行新的列车运行图，北仑港站开通了甬金铁路的货运班列，全球货物年吞吐量第一大港宁波舟山港与‘世界超市’义乌之间有了一条更便捷的通道。”宁波北仑第一集装箱码头有限公司海铁货运监督屠峡说。

据了解，目前甬金铁路货运班列每天到达3趟、发送3趟，两地运输时长也从原来的约10小时缩短到4小时至5小时。

作业量提高，离不开码头基础设施的坚实保障。2023年12月，梅山港区6号至10号集装箱码头工程顺利通过竣工验收，标志着梅山二期工程全部通过竣工验收。该工程与已经建成的梅山港区1号至5号泊位相连，形成了岸线总长为3950米、年吞吐能力达1000万标准箱的泊位集群。

宁波梅东集装箱码头有限公司副总经理彭捷告诉记者，宁波舟山港梅山港区尤其是梅山二期，其定位就是从传统码头向自动化码头转型的样板。目前，整个码头已经布局了50台桥吊和175台龙门吊，为码头产能提升奠定了良好基础。

图为宁波舟山港梅山港区远控操作室内，桥吊司机在远程控制桥吊装卸。新华社记者魏一骏 摄

宁波舟山港梅山港区远控操作室内，桥吊司机紧盯电脑屏幕，左右手配合轻推摇杆，约3公里外的码头上，巨型桥吊将一个个集装箱在货船与集装箱卡车间完成装卸。

“目前，远控作业效率已经基本与常规作业模式持平，在好的工况条件下，它甚至可以超过常规作业。”宁波梅东集装箱码头有限公司桥吊导师吴起飞说，“比如冬天天气很冷，我们坐在室内就可以远程操作桥吊完成装卸，对桥吊司机来说，工作环境有了很大提升。”

宁波舟山港调度指挥中心相关负责人说，港口通过与海事部门的“智慧航行”“强港气象”等业务共建，船舶调度科学性进一步提升，降低了1月恶劣天气对港口运输生产的影响，保障重点船舶通航顺畅。同时，宁波舟山港加强与边检、海关等部门业务对接，进一步优化流程，提升效率。（记者魏一骏、高蕾、杨湛菲）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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