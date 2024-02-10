新华社北京2月10日电（记者魏玉坤）国家统计局日前发布数据显示，2023年，全国规模以上文化企业实现利润11566亿元，比上年增长30.9%，两年平均增长14.5%；营业收入利润率为8.93%，比上年提高1.55个百分点。

统计数据显示，2023年末，规模以上文化企业资产总计196200亿元，比上年末增长7.6%；每百元资产实现营业收入为68.3元，增加0.8元。

新动能不断释放，文化新业态行业带动效应明显。2023年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入52395亿元，比上年增长15.3%，快于全部规模以上文化企业7.1个百分点。

国家统计局社科文司高级统计师张鹏表示，2023年，文化新业态行业对全部规模以上文化企业营业收入增长的贡献率为70.9%。其中，可穿戴智能文化设备制造、数字出版、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、互联网搜索服务、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网其他信息服务6个行业小类营业收入增速较快，分别为24.0%、21.6%、19.4%、19.3%、17.9%和16.5%。

(责编：王静、卫嘉)

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