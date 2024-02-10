中国人民银行近日发布的报告显示，中国人民银行聚焦五篇大文章，发挥货币政策工具总量和结构双重功能，信贷结构持续优化。

近年来，中国人民银行不断丰富货币政策工具箱，在做好五篇大文章、优化信贷结构方面下好“先手棋”。中国人民银行发布的2023年第四季度中国货币政策执行报告显示，在普惠金融方面，截至2023年末，普惠小微贷款支持工具累计提供激励资金554亿元，支持地方法人金融机构累计增加普惠小微贷款33222亿元，比年初增加17168亿元。

在绿色金融方面，报告显示，截至2023年末，碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额分别为5410亿元、2748亿元，分别比年初增加2314亿元、1937亿元。

在科技金融方面，科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等到期退出，存量资金继续发挥作用。报告显示，2023年末，两个工具余额分别为2556亿元、1567亿元，分别比年初增加556亿元、758亿元。

此外，在养老金融方面，浙江、江苏等5个试点省份2023年继续实施普惠养老专项再贷款，2023年末余额为18亿元，比年初增加11亿元。

报告提出，下一步要发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。（记者任军、吴雨）

(责编：王静、卫嘉)

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