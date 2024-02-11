新华社北京2月11日电 国家发展改革委副主任刘苏社日前介绍，国家发展改革委将以钉钉子精神持续抓好“十四五”规划纲要各项目标任务落实，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步提供有力支撑。

刘苏社介绍，“十四五”规划纲要实施总体上实现“时间过半、任务过半”。从主要目标指标看，20项主要指标中16项基本符合或快于预期。从重大战略任务看，17个方面重大战略任务总体进展顺利。从重大工程项目看，102项重大工程项目中，96项进展符合预期，6项基本符合预期。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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