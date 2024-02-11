国家统计局日前发布数据显示，2023年，我国规模以上工业企业营业收入比上年增长1.1%，累计营收增速连续5个月回升。其中，四季度营业收入同比增长3.2%，增速比三季度加快2.9个百分点。

“工业企业经营规模保持扩张态势，呈现较强韧性，为企业利润持续恢复创造有利条件。”国家统计局工业司统计师于卫宁说。

统计数据显示，企业成本上升压力有所缓解。企业生产销售持续增长，规模效应不断增强，叠加原材料价格降幅大于工业品出厂价格降幅等因素，共同推动企业单位成本回落。2023年，规上工业企业每百元营业收入中的成本与上年基本持平，其中，三季度、四季度同比分别减少0.71元、0.60元。企业成本上升压力有所缓解，有助于扩大盈利空间、促进企业利润恢复。

于卫宁表示，下阶段，要继续深入贯彻落实中央经济工作会议精神，发挥超大规模市场优势，着力扩大国内需求，提振市场信心，激发各类经营主体活力，推动高水平科技自立自强，加快构建现代化产业体系，不断巩固增强回升向好态势，持续推动工业经济高质量发展。（记者魏玉坤）

(责编：赵光霞、卫嘉)

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