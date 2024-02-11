记者从中国船舶工业行业协会获悉，2023年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大造船指标全面增长，造船大国地位进一步稳固。与此同时，我国船舶工业绿色转型全面提速，有力支撑行业高质量发展。

中国船舶工业行业协会数据显示，2023年，我国新接绿色动力船舶订单国际份额达到57%，实现了对主流船型的全覆盖。我国研制的全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等建造完成并投入使用。

与此同时，我国船舶工业新能源装备研发取得新突破，船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单，首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功……不断夯实我国船舶工业绿色发展的基础。

“当前，船舶工业处于转型升级的关键阶段，绿色化转型是全球造船业发展的必然趋势。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆说，我国船舶工业正加快推进产品体系、制造体系、供应链体系的全面绿色化转型，将为推动行业高质量发展、提升行业国际竞争力提供有力支撑。（记者张泉）

(责编：赵光霞、卫嘉)

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