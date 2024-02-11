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上海银行：“3个细化”贯彻落实房地产融资协调机制要求

2024年02月11日18:41 |
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为落实2月8日金融监管总局上海监管局房地产融资协调机制会议精神，2月9日，上海银行施红敏行长就具体工作进行“3个细化”落实。

在迅速组织推进上细化

上海银行高度重视房地产融资协调机制相关工作，总行主要领导第一时间传达相关精神，第一时间召开专题会议进行全面部署落实。成立工作专班，2月8日总行层面成立工作专班，由总行主要领导担任组长，统筹全行相关工作部署；2月9日，各分行成立工作专班并召开首次专班会议，部署当地房地产融资协调机制具体事项。落实对接协调机制。总、分行对接当地监管机构及房管部门，跨前一步了解当地项目名单信息，排定对接计划，明确工作事项清单。建立信息上报机制。根据区域项目对接情况、落实情况、问题与堵点等，形成日报和月报机制。

在加强金融支持上细化

按照市场化、法治化原则细化金融支持，丰富金融产品工具，对合理融资需求做到“应满尽满”。加强授信支持。比照名单内项目的总体原则和进度要求，按照项目后续的资金缺口安排授信。对暂时遇到困难但资金能够平衡的项目，绝不盲目抽贷、断贷、压贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。加强审批支持。对符合授信条件的项目，建立授信绿色通道，优化审批流程、缩短审批时限，积极满足合理融资需求。

在落实“一企一策”上细化

加强房地产融资项目分类管理，按“一项目一策”落实到位。坚持依法合规。严格落实贷款三查，审慎评估风险，守牢风险底线，加强资金封闭管理，确保融资资金用于项目建设，回笼资金优先用于“保交楼”，严防信贷资金被挪用。统筹名单内外管理。对未纳入白名单的项目，特别是影响到社会民生的房地产项目，比照白名单项目总体原则和进度要求开展融资支持工作。

下一步，上海银行将坚决贯彻上级要求，持续践行金融国企使命担当，精准聚焦房地产企业合理融资需求，积极配合房地产融资协调机制落地见效，为支持房地产市场平稳健康发展贡献上银力量。（来源：上观新闻）

(责编：曹淼、李源)
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