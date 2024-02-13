国家发展改革委：加大对重点民间投资项目的支持力度
2024年02月13日16:19 | 来源：新华社
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新华社北京2月13日电（记者严赋憬）国家发展改革委近日表示，今年将持续做好向民间资本推介项目，加大对重点民间投资项目的支持力度，规范实施政府和社会资本合作，鼓励民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金，进一步激发民间投资活力。
民间投资是民营经济发展的重要物质基础。国家发展改革委法规司司长孟玮介绍，将从各地重点民间投资项目中，常态化筛选一批符合政策要求、投资规模大、示范性强的项目，纳入全国重点民间投资项目库。同时，向银行等金融机构推介项目，加大融资支持；把符合条件的项目纳入国家重大项目用地保障机制，加强土地要素保障；推动各地协调联动，加快前期手续办理。
“我们将抓紧出台特许经营管理办法、特许经营方案编写大纲、特许经营协议范本等配套文件，搭建政府和社会资本合作项目信息系统，做好统筹指导，切实拓宽民营企业参与基础设施投资的空间，最大程度鼓励民间资本参与政府和社会资本合作项目。”孟玮说。
(责编：宋心蕊、白宇)
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