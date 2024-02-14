我国高端船舶和海洋装备建造取得突破
2024年02月14日08:09 | 来源：新华社
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原标题：我国高端船舶和海洋装备建造取得突破
记者从中国船舶工业行业协会获悉，2023年，我国船舶和海洋装备研发、建造水平持续提升，一批高端船舶和海洋装备完成建造，我国船舶工业持续向高端化发展。
“国产首艘大型邮轮‘爱达·魔都号’正式交付，标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆说，2023年，全球18种主要船型中，我国共有14种船型新接订单量位居全球第一。
大型LNG（液化天然气）运输船是国际公认的高技术、高附加值船舶。2023年，我国建造的多艘17.4万立方米LNG运输船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船等交付使用。
此外，我国建造的一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付船东使用。（记者张泉）
(责编：杨虞波罗、陈键)
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