原标题：【春运进行时】“手把牢、脚踏稳”

2月4日4时，黑龙江哈尔滨室外气温低至-28℃，京哈铁路上行1196公里处，接触网工陈晨站在雪地里，手持长6米、重20多斤的接地杆，正准备接挂地线。

京哈铁路全线为电气化铁路，是连接北京和哈尔滨的重要通道之一。今冬，哈尔滨冰雪旅游爆火，旅客数量激增。自春运开始，铁路部门在京哈铁路每天安排开行的近百趟旅客列车几乎趟趟爆满。

受列车高速行驶产生振动影响，接触网的部分紧固件可能产生松动，特别是冬季极寒天气和客流高峰时段列车运行频次增大，受到影响也更大。为保障铁路运输安全，接触网工要利用“天窗”维修时间对接触网设备状况进行全面巡检，重点检查、处理接触网各部件可能存在的松、脱、卡、断等现象。

抬起、推进、挂上，经过一系列灵活的操作，接地杆被陈晨轻松挂到斜腕臂上。上线巡检第一道工序，她仅用时2分钟就搞定了。“地线二组接挂完成。”随着防护人员徐彤薇的对讲机呼叫声，几十米外的接触网工苏鹤蕊检查了一下腰间的安全带，开始向支柱顶端攀爬。

“手把牢、脚踏稳，注意安全，严防滑落。”工长林炜乔大声提示。

从支柱下方望去，苏鹤蕊的身体几乎悬空。她挂好安全带，一手紧握高压线，一手拿着扭矩扳手，对接触网螺丝和连接处进行敲打，还时不时用手电照一照，认真查看。

铁路线上，工具扳手“啪啪”的敲击声和对讲机不时传来的指令声交织在一起。距离“天窗”作业结束时间不到30分钟，苏鹤蕊开始向第三根支柱的顶端攀爬。此时，天空飘起了雪花，风裹着雪吹得人睁不开眼睛。

“这么高，害怕不？”“没啥怕的，已经习惯了。”面对记者的提问，完成作业安全返回地面的苏鹤蕊捂着冻得通红的脸回答。

像陈晨、苏鹤蕊这样的95后姑娘，在中国铁路哈尔滨局集团有限公司哈尔滨供电段共有14名，她们被男同事亲切地称为“女飞侠”。

6时30分，天刚蒙蒙亮，结束工作的姑娘们坐上回工区的工程车。“今天休班，别睡大觉了，咱们也去冰雪大世界凑凑热闹呗。”陈晨的提议获得了小姐妹的一致赞同。“我要去拍照！”“我要坐大滑梯！”姑娘们七嘴八舌，黄色的工程车如跳动的火苗，暖着她们雀跃的心……

（本报记者 张士英 本报通讯员 张龙 陶乐）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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